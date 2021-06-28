Власти готовились, ливневки не справились. Москва устраняет последствия «Суперливня»
Последствия дневного ливня в Москве будут устранены в течение суток, заявила НСН директор «ЖКХ Контроль».
Московские ливневки нуждаются в модернизации, однако на ликвидацию последствий «суперливня», обрушившегося в понедельник на столицу, хватит суток, заявила в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» исполнительный директор «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.
Как сообщалось, сильный ливень привел в понедельник в Москве к множеству подтоплений, а также нарушениям работы метро и городского транспорта. При этом синоптики прогнозировали наиболее интенсивные осадки в вечерний час пик. Днем дождь прекратился, а сейчас периодически начинается вновь.
«Сегодня у нас форс-мажор, 70% нормы (ежемесячной - прим. НСН) осадков выпало за полчаса. Любая система рассчитана на 2-4-кратное превышение, а не на 10-кратное, как в последнее время происходит. Ливень шел недолго. Во многих дворах нет каких-то критических ситуаций. Я думаю, что в течение суток его последствия будут устранены», - сказала Разворотнева.
По ее словам, для эффективной борьбы с подобными катаклизмами в Москве следует увеличить мощность ливневых канализаций, однако это требует серьезной городской программы.
«Московские ливневки нуждаются в модернизации, хоть они и лучше, чем в других регионах. Во многих дворах, к сожалению, ливневую канализацию просто заделали или неправильно сделали, Иногда во время благоустройства двора не предусматривают правильные уклоны. Системы московских водостоков сейчас делают, что могут. То, что есть, содержится в порядке, они дежурят и чистят их, претензии к Мосводостоку предъявить трудно по текущему содержанию», - добавила директор «ЖКХ Контроль».
Со своей стороны, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды, член центрального штаба ОНФ Светлана Калинина сообщила «Радиоточке НСН», что власти были готовы к удару стихии.
«Первые совещания по предупреждению последствий были собраны сегодня в 5:30 утра. Но ведь сложно предугадать, где и как природа ударит в большей степени. Например, есть понимание, что будет ураганный вечер. Но в одном месте может пройти ветер и шквалистый дождь с грозой и громом, а в другом ветер свалит деревья и линии электропередач, и снесет крыши домов. Предугадать нельзя, можно предостеречь, остановить вовремя транспорт, например, чем должны заниматься соответствующие службы», - сказала Калинина.
При этом она призвала не торопить столичные власти с ликвидацией последствий стихии и высказала мнение, что москвичи могли бы помочь в этом, выйдя на улицы города.
Сильный ливень обрушился на Москву примерно в 12:30 понедельника. Он нарушил движение поездов на Калужско-Рижской и Филевской линиях метро, была частично затоплена станция «Ясенево». Сообщалось о многочисленных подтоплениях на дорогах города и нарушениях движения трамваев, автобусов и электробусов. Сильным ветром были повалены деревья, рекламные щиты, повреждено более 10 машин. На улице Правды ветер разрушил часть крыши на одном из зданий. Обломки упали на припаркованные машины.
Ранее сообщалось, что «суперливень» принесёт в столицу в понедельник до 70% месячной нормы осадков. МЧС предупреждало москвичей о сильном ливне, грозе, граде и шквалистом ветре.
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