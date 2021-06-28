Власти готовились, ливневки не справились. Москва устраняет последствия «Суперливня»

«Сегодня у нас форс-мажор, 70% нормы (ежемесячной - прим. НСН) осадков выпало за полчаса. Любая система рассчитана на 2-4-кратное превышение, а не на 10-кратное, как в последнее время происходит. Ливень шел недолго. Во многих дворах нет каких-то критических ситуаций. Я думаю, что в течение суток его последствия будут устранены», - сказала Разворотнева.

По ее словам, для эффективной борьбы с подобными катаклизмами в Москве следует увеличить мощность ливневых канализаций, однако это требует серьезной городской программы.

«Московские ливневки нуждаются в модернизации, хоть они и лучше, чем в других регионах. Во многих дворах, к сожалению, ливневую канализацию просто заделали или неправильно сделали, Иногда во время благоустройства двора не предусматривают правильные уклоны. Системы московских водостоков сейчас делают, что могут. То, что есть, содержится в порядке, они дежурят и чистят их, претензии к Мосводостоку предъявить трудно по текущему содержанию», - добавила директор «ЖКХ Контроль».

Со своей стороны, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды, член центрального штаба ОНФ Светлана Калинина сообщила «Радиоточке НСН», что власти были готовы к удару стихии.

«Первые совещания по предупреждению последствий были собраны сегодня в 5:30 утра. Но ведь сложно предугадать, где и как природа ударит в большей степени. Например, есть понимание, что будет ураганный вечер. Но в одном месте может пройти ветер и шквалистый дождь с грозой и громом, а в другом ветер свалит деревья и линии электропередач, и снесет крыши домов. Предугадать нельзя, можно предостеречь, остановить вовремя транспорт, например, чем должны заниматься соответствующие службы», - сказала Калинина.

При этом она призвала не торопить столичные власти с ликвидацией последствий стихии и высказала мнение, что москвичи могли бы помочь в этом, выйдя на улицы города.