Не дай себя сжечь! Дерматолог предупредила об опасности неумеренного загара
Загорать надо с умом, иначе возможны ожоги, старение, сухость, почернение кожи и даже рак, предупредила врач-дерматолог Татьяна Егорова.
В Центральной части России ожидаются рекордно жаркие выходные. В Москве может быть обновлен температурный рекорд 1956 года. В субботу днем температура в столице поднимется до 32 градусов тепла, в воскресенье – до 33 градусов. О том, как получить от солнечной погоды не только вред, но и пользу, рассказала Telegram-каналу «Радиоточка НСН» врач-дерматолог Татьяна Егорова. Она посоветовала прятаться от палящего солнца, ведь желанный для любителей загара ультрафиолет можно получить, даже загорая в тени.
«Главное – избегать палящего солнца, попадания на кожу прямых солнечных лучей. Солнечный свет хорош, когда он естественный, рассеивающий: через листву, зонтик, в тенечке – ведь так тоже проникает ультрафиолет, только более мягко. Также хорошо загорать через облака и вечером. Самое основное – избегать ожогов. Потому что те места кожи, которые мы однажды обожгли, наиболее опасны в плане последующего развития меланом (злокачественная опухоль – прим. НСН). Не надо пугать людей и говорить, что от солнца сто процентов будут развиваться меланомы. Но людям с родинками нужно быть очень аккуратными. Не надо давать палящему солнцу себя сжигать!» - советует врач.
Дерматолог рассказала, что последствиями неумеренного солнечного загара могут стать рак, почернение, сухость и старение кожи.
«Безусловно, солнце может спровоцировать рак кожи. Любой ультрафиолет в клетках вызывает мутации. И на солнце эти мутации увеличиваются в тысячи раз. И чем старше человек, тем это опасней. Если загорать неумеренно или в полдень, можно получить солнечные ожоги. Любой загар ведет к фотостарению. Если человек загорает неумеренно или постоянно ходит в солярий, а есть такие, кто ходит туда по десять-пятнадцать минут три-четыре раза в неделю, то это будет сухая кожа, фотостарение, меланоз (почернение – прим. НСН) кожи», - предупреждает специалист.
При этом, по ее словам, есть те, кому загар в принципе противопоказан.
«Все индивидуально и зависит от фототипа кожи. Их всего шесть. Первый фототип – рыжие люди, они вообще не загорают. Они краснеют, и их сразу солнце обжигает. Им солнце противопоказано, и не нужно долго находиться на нем, нельзя обгорать. А для третьего-четвертого фототипа легкий умеренный загар без ожогов пойдет на пользу, но тоже не круглосуточно. Все хорошо в меру», - объяснила Егорова.
Она посоветовала использовать только крема с максимальной защитой от загара – со значением SPF-50 (Sun Protection Factor, фактор защиты от солнца – прим. НСН). Однако врач отметила, что солнце в умеренных количествах полезно, и полностью отказываться от него тоже нельзя, ведь это главный источник витамина D. А еще есть болезни, при которых нахождение на солнце будет крайне полезным.
«Это псориаз, угревая болезнь. Им лучше на солнышке, потому что у ультрафиолета есть действие цитостатическое (делающее клетку неподвижной – прим. НСН) и бактерицидное. И при стрептодермии (болезнь, при которой появляются гнойная сыпь и волдыри на коже – прим. НСН) иногда лечат на солнце. У меня работала врачом в пионерском лагере еще в Советском Союзе. Они детишек со стрептодермией сажали на солнышко. Чаще всего эта болезнь носы поражала. Они – носиком на солнышко. Так что солнце может быть и полезным на коже. Но все надо использовать с умом.
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