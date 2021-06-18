Не дай себя сжечь! Дерматолог предупредила об опасности неумеренного загара

«Главное – избегать палящего солнца, попадания на кожу прямых солнечных лучей. Солнечный свет хорош, когда он естественный, рассеивающий: через листву, зонтик, в тенечке – ведь так тоже проникает ультрафиолет, только более мягко. Также хорошо загорать через облака и вечером. Самое основное – избегать ожогов. Потому что те места кожи, которые мы однажды обожгли, наиболее опасны в плане последующего развития меланом (злокачественная опухоль – прим. НСН). Не надо пугать людей и говорить, что от солнца сто процентов будут развиваться меланомы. Но людям с родинками нужно быть очень аккуратными. Не надо давать палящему солнцу себя сжигать!» - советует врач.

Дерматолог рассказала, что последствиями неумеренного солнечного загара могут стать рак, почернение, сухость и старение кожи.

«Безусловно, солнце может спровоцировать рак кожи. Любой ультрафиолет в клетках вызывает мутации. И на солнце эти мутации увеличиваются в тысячи раз. И чем старше человек, тем это опасней. Если загорать неумеренно или в полдень, можно получить солнечные ожоги. Любой загар ведет к фотостарению. Если человек загорает неумеренно или постоянно ходит в солярий, а есть такие, кто ходит туда по десять-пятнадцать минут три-четыре раза в неделю, то это будет сухая кожа, фотостарение, меланоз (почернение – прим. НСН) кожи», - предупреждает специалист.

При этом, по ее словам, есть те, кому загар в принципе противопоказан.

«Все индивидуально и зависит от фототипа кожи. Их всего шесть. Первый фототип – рыжие люди, они вообще не загорают. Они краснеют, и их сразу солнце обжигает. Им солнце противопоказано, и не нужно долго находиться на нем, нельзя обгорать. А для третьего-четвертого фототипа легкий умеренный загар без ожогов пойдет на пользу, но тоже не круглосуточно. Все хорошо в меру», - объяснила Егорова.