Климатолог предсказал превращение Калуги в Одессу и Крыма в Техас
Профессор Александр Кислов рассказал Telegram-каналу Радиоточка НСН, как глобальное потепление изменит Россию.
К 2100 году лето в Северном полушарии станет более долгим и растянется на полгода, уверены китайские ученые. По их мнению, температурные сдвиги будут иметь катастрофические последствия для сельского хозяйства, здравоохранения и окружающей среды.
Завкафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ, профессор Александр Кислов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, что изменения климата неизбежно повлекут за собой проблемы для человечества.
«Меняются традиционные уклады. Водное хозяйство и гидроэнергетика. Мы привыкли, что весной начинается половодье. А этого не будет. Сток будет распределен по всем сезонам. Получается, надо по-другому строить всю работу по накоплению и расходованию воды. Сельское хозяйство изменится. Те культуры, которые выращиваются сейчас, окажутся не в своих условиях. Коснется и строительного комплекса. Потребуется охлаждение домов вместо их отопления», - сказал он.
Собеседник НСН предположил, что к концу XXI века климатические изменения на территории России станут особенно заметны.
«Разрушение вечной мерзлоты приведет к тому, что поплывут дороги, дома, мосты. Откроется Северный морской путь - это плюс. Многие вещи окажутся положительными, но в них придется вложить деньги. То же самое и в сельском хозяйстве. Можно выращивать в Подмосковье сахарную свеклу, но для этого нужно перестроить весь менталитет и всю структуру тех производителей, которые к этому виду продукции не привыкли. В наших южных регионах планируется тенденция к засушливости. Калужская область к концу столетия превратится в Одесскую область по своим климатическим аналогам. Идет тенденция к тому, что наши южные регионы - Краснодарский край, Крым - климатически изменятся в сторону Оклахомы и Техаса», - рассказал он.
Ранее климатологи заявили, что в последние годы зимы чаще бывают либо холодными, либо теплыми. Это происходит из-за того, что на климат оказывает сильное влияние деятельность человека. По словам экспертов, человечество на 5% усилило парниковый эффект из-за сжигания ископаемого топлива, создавая углекислый газ и повышая среднюю температуру зим.
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