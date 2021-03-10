Климатолог предсказал превращение Калуги в Одессу и Крыма в Техас

К 2100 году лето в Северном полушарии станет более долгим и растянется на полгода, уверены китайские ученые. По их мнению, температурные сдвиги будут иметь катастрофические последствия для сельского хозяйства, здравоохранения и окружающей среды.

Завкафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ, профессор Александр Кислов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, что изменения климата неизбежно повлекут за собой проблемы для человечества.

«Меняются традиционные уклады. Водное хозяйство и гидроэнергетика. Мы привыкли, что весной начинается половодье. А этого не будет. Сток будет распределен по всем сезонам. Получается, надо по-другому строить всю работу по накоплению и расходованию воды. Сельское хозяйство изменится. Те культуры, которые выращиваются сейчас, окажутся не в своих условиях. Коснется и строительного комплекса. Потребуется охлаждение домов вместо их отопления», - сказал он.