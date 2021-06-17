После дождичка потоп. Климатолог предупредил об удвоении числа природных катаклизмов
В России разрабатывается план адаптации к нежелательным климатическим явлениям, сообщил НСН климатолог Андрей Киселев.
Тропические ливни и подтопления в ряде южных регионов России вписываются в общую тенденцию, наблюдающуюся по стране в последние годы, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселев.
Ранее сообщалось, что 16 и 17 июня в Крыму, Краснодарском крае и Ростовской области сильные ливни привели к подтоплению населенных пунктов и проблемам с транспортным сообщением.
«Это общая по стране тенденция. Во-первых, всевозможные неблагоприятные климатические явления, в том числе и подобные, учащаются. По статистике Росгидромета, по сравнению с концом прошлого века количество таких явлений удвоилось. Во-вторых, намечается тенденция к тому, что легкие грибные дождички заменяются более интенсивными», - сказал Киселев.
По его словам, к меняющимся условиям надо адаптироваться.
«К этому надо адаптироваться - это факт. Сейчас в России разрабатывается план адаптации к нежелательным климатическим явлениям, это требования Парижского соглашения. Каждый регион имеет свой рельеф, где-то нужно улучшать сети водоотвода, где-то принимать другие меры. В целом это большая и достаточно сложная техническая задача», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Как сообщалось, в Керчи сильный дождь начался вечером 16 июня и шел всю ночь, затопив практически весь город. Больше всего досталось центру города, который фактически был отрезан от других районов - автомобили там затопило по крышу. Реки вышли из берегов, ветер ломал деревья, что привело к обрывам линий электропередачи. Всего были подтоплены более 200 частных и многоквартирных домов.
В Краснодаре ливень привел к подтоплениям на 14 улицах. Кроме того, вода зашла на земельные участки в Анапе и Темрюке, отмечает ТАСС.
На Павловский район Краснодарского края обрушился сильный ливень с градом, вызвавший не только подтопления, но и разрушения крыш частных домов и школ.
На Ростовскую область непогода обрушилась рано утром 17 июня. В столице региона подтоплены десятки домов и дороги, ветром повалены деревья, разрушены торговые киоски.
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