После дождичка потоп. Климатолог предупредил об удвоении числа природных катаклизмов

В России разрабатывается план адаптации к нежелательным климатическим явлениям, сообщил НСН климатолог Андрей Киселев.

Тропические ливни и подтопления в ряде южных регионов России вписываются в общую тенденцию, наблюдающуюся по стране в последние годы, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселев.

Ранее сообщалось, что 16 и 17 июня в Крыму, Краснодарском крае и Ростовской области сильные ливни привели к подтоплению населенных пунктов и проблемам с транспортным сообщением.

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«Это общая по стране тенденция. Во-первых, всевозможные неблагоприятные климатические явления, в том числе и подобные, учащаются. По статистике Росгидромета, по сравнению с концом прошлого века количество таких явлений удвоилось. Во-вторых, намечается тенденция к тому, что легкие грибные дождички заменяются более интенсивными», - сказал Киселев.

По его словам, к меняющимся условиям надо адаптироваться.

«К этому надо адаптироваться - это факт. Сейчас в России разрабатывается план адаптации к нежелательным климатическим явлениям, это требования Парижского соглашения. Каждый регион имеет свой рельеф, где-то нужно улучшать сети водоотвода, где-то принимать другие меры. В целом это большая и достаточно сложная техническая задача», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Как сообщалось, в Керчи сильный дождь начался вечером 16 июня и шел всю ночь, затопив практически весь город. Больше всего досталось центру города, который фактически был отрезан от других районов - автомобили там затопило по крышу. Реки вышли из берегов, ветер ломал деревья, что привело к обрывам линий электропередачи. Всего были подтоплены более 200 частных и многоквартирных домов.

В Краснодаре ливень привел к подтоплениям на 14 улицах. Кроме того, вода зашла на земельные участки в Анапе и Темрюке, отмечает ТАСС.

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На Павловский район Краснодарского края обрушился сильный ливень с градом, вызвавший не только подтопления, но и разрушения крыш частных домов и школ.

На Ростовскую область непогода обрушилась рано утром 17 июня. В столице региона подтоплены десятки домов и дороги, ветром повалены деревья, разрушены торговые киоски.

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ФОТО: МЧС РФ//РИА Новости
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