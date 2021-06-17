После дождичка потоп. Климатолог предупредил об удвоении числа природных катаклизмов

Тропические ливни и подтопления в ряде южных регионов России вписываются в общую тенденцию, наблюдающуюся по стране в последние годы, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселев.

Ранее сообщалось, что 16 и 17 июня в Крыму, Краснодарском крае и Ростовской области сильные ливни привели к подтоплению населенных пунктов и проблемам с транспортным сообщением.