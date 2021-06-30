Гидрометцентр предупредил об аномальной жаре в ряде регионов России
Аномальная жара ожидает сразу несколько российских регионов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Наиболее теплые регионы, где по-настоящему проблемы с жарой, — это Архангельская, Вологодская области, Республика Коми. Там температура выше нормы на 7−8 градусов в ближайшие дни — тепло до 28−32 градусов», — рассказал метеоролог в беседе с ТАСС.
Кроме того, на территории Южного федерального округа температура воздуха будет на 7 градусов выше нормы. В частности, в Краснодарском крае прогнозируется до +30...35 °C, отмечает телеканал «360».
Жаркая погода ожидается и на Дальнем Востоке. Так, в Якутии и Хабаровском крае потеплеет до 37 градусов, сообщает RT. +34…+37 градусов. По данным синоптиков, до 36 градусов тепла ожидается на юге Урала, в Свердловской, Челябинской и Курганской областях, пишет «Свободная пресса».
Температура в Приволжском федеральном округе также окажется на 7-10 градусов выше нормы, в некоторых районах прогнозируется до 37 градусов тепла, сообщает Ura.ru.
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