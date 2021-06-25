Климатологи предупредили о возможных торнадо и смерчах в России
Вероятность возникновения торнадо и смерчей в России увеличится из-за глобального потепления, считает научный руководитель Института физики атмосферы им. А. М. Обухова Российской академии наук, завкафедрой физики атмосферы физического факультета МГУ Игорь Мохов.
«Мы говорим о глобальном потеплении, сейчас атмосфера становится менее устойчивой и способствует генерации разных вихрей, в том числе торнадо. В России возможность возникновения таких явлений не такая большая, как в Америке, потому что у них для этого есть еще и особые географические условия. Но, тем не менее, с глобальным потеплением даже в наших условиях вероятность торнадо и смерчей увеличивается», — рассказал эксперт в беседе с Ura.ru.
Мохов добавил, что в связи с потеплением увеличивается риск возникновения более мощных торнадо и смерчей. По словам климатолога, влагоемкость атмосферы при потеплении возрастает, одновременно увеличивается интенсивность внетропических циклонов.
В свою очередь, климатолог, преподаватель Челябинского государственного университета, кандидат географических наук Екатерина Пестрякова поделилась, что смерчи в России — явление крайне редкое. Пестрякова пояснила, что «циклоническая закрутка с тягой вверх» бывает при большой разнице в воздушных массах, и это встречается в основном в прибрежной территории.
Между тем в пятницу на районы городов Бржецлав и Годонин в Чехии обрушилось торнадо четвертой степени, напоминает РИА ФАН. Пять человек погибли, около 300 пострадали, отмечает МИР 24. По мнению экспертов, торнадо возник на периферии блокирующего антициклона, стоящего над центром европейской части России.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,4 млн+20 393 / сут.
Умерли
132 тыс.+601 / сут.
Выздоровели
4,9 млн+14 024 / сут.
- Москва побила антирекорд по числу госпитализаций с коронавирусом
- Мишустин утвердил временные пошлины на экспорт металлов
- В Великобритании признали, что инцидент с эсминцем мог привести к «необоснованной эскалации»
- Климатологи предупредили о возможных торнадо и смерчах в России
- Путин и эмир Катара обсудили подготовку к ЧМ-2022 по футболу
- Telegram запустил групповые видеозвонки и трансляцию экрана
- В АТОР рассказали о росте цен на отдых в Крыму и Турции
- «Эпическое фиаско»: Минобороны прокомментировало действия британского эсминца в Черном море
- Глава Евросовета подтвердил намерение ЕС продлить антироссийские санкции
- В Башкирии из-за нехватки вакцины перенесли на неделю введение ограничений
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru