Климатологи предупредили о возможных торнадо и смерчах в России

Вероятность возникновения торнадо и смерчей в России увеличится из-за глобального потепления, считает научный руководитель Института физики атмосферы им. А. М. Обухова Российской академии наук, завкафедрой физики атмосферы физического факультета МГУ Игорь Мохов.

«Мы говорим о глобальном потеплении, сейчас атмосфера становится менее устойчивой и способствует генерации разных вихрей, в том числе торнадо. В России возможность возникновения таких явлений не такая большая, как в Америке, потому что у них для этого есть еще и особые географические условия. Но, тем не менее, с глобальным потеплением даже в наших условиях вероятность торнадо и смерчей увеличивается», — рассказал эксперт в беседе с Ura.ru.

Мохов добавил, что в связи с потеплением увеличивается риск возникновения более мощных торнадо и смерчей. По словам климатолога, влагоемкость атмосферы при потеплении возрастает, одновременно увеличивается интенсивность внетропических циклонов.

В свою очередь, климатолог, преподаватель Челябинского государственного университета, кандидат географических наук Екатерина Пестрякова поделилась, что смерчи в России — явление крайне редкое. Пестрякова пояснила, что «циклоническая закрутка с тягой вверх» бывает при большой разнице в воздушных массах, и это встречается в основном в прибрежной территории.

Между тем в пятницу на районы городов Бржецлав и Годонин в Чехии обрушилось торнадо четвертой степени, напоминает РИА ФАН. Пять человек погибли, около 300 пострадали, отмечает МИР 24. По мнению экспертов, торнадо возник на периферии блокирующего антициклона, стоящего над центром европейской части России.

