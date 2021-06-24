Климатолог: Через 30 лет Москва превратится в Ростов-на-Дону

По словам климатолога, в большей степени повышение температур затронет северную часть России: там средние показатели растут быстрее, чем в средней полосе.

«В наибольшей степени изменения температур ощущаются на севере. В докладе Росгидромета содержатся цифры, что в северных широтах нашей страны температура растет в два с половиной раза быстрее, чем в средней полосе, то есть, если у нас температура повысится на градус, то там – на 2,5-3 градуса. Возможное глобальное изменение климата может привести к тому, что начнутся довольно серьезные и опасные процессы с вечной мерзлотой. Начнутся проседания дорог, нефтепроводов, газопроводов за счет того, что вечная мерзлота будет уходить. В Министерстве экологии посчитали, что это будет стоить триллионы рублей – компенсировать те потери, которые возникнут», - объяснил он.

Накануне министерство экологии Украины также заявило, что климатические изменения серьезно затронут страну и могут превратить ее в пустыню.

«Большая часть Украины попадает в полупустынные условия Северной Африки, то есть эта угроза опустынивания при дальнейшем росте глобальной температуры, если она не будет скомпенсирована теми усилиями, которые предпринимают правительства и страны, вполне реальна. На самом деле там опустынивание будет происходить еще и в силу того, что идет интенсивное использование земель, сверхэксплуатация, идет вымывание чернозема из поверхностного слоя, и поэтому довольно часто будут случаться пыльные бури. Вот такие неблагоприятные перспективы, - подтвердил Шувалов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что опасный ультрафиолет может быть отмечен в ближайшие дни в регионах Центрального, Южного, Северо-Кавказского и Приволжского федеральных округов.

