Климатолог: Через 30 лет Москва превратится в Ростов-на-Дону
Теплее станет по всей России, но ещё хуже придётся Украине, рассказал «Радиоточке НСН» Александр Шувалов.
В России экстремальные погодные условия, волны тепла и засушливые периоды будут становиться все более интенсивными, заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Накануне Гидрометцентр продлил оранжевый уровень погодной опасности из-за аномально высокой температуры в столице, а горожан предупредили о новом температурном рекорде: столбики термометров стремятся к +35.
«К 2050 году Москва переместится и по климату будет похожа на сегодняшний климат Ростова-на-Дону. Кубань, Ставрополье, Нижняя Волга, Ростовская область тоже должны готовиться к тому, что будут более жаркие условия. Повышение температуры будет происходить во многих городах, к этому нужно готовиться. Глобальные изменения климата будут растянуты во времени, это произойдет через 20-30 лет. На первый взгляд это будет не очень заметно, но экстремальные погодные условия, волны тепла и засушливые периоды будут становиться все более интенсивными», - предупредил Шувалов.
По словам климатолога, в большей степени повышение температур затронет северную часть России: там средние показатели растут быстрее, чем в средней полосе.
«В наибольшей степени изменения температур ощущаются на севере. В докладе Росгидромета содержатся цифры, что в северных широтах нашей страны температура растет в два с половиной раза быстрее, чем в средней полосе, то есть, если у нас температура повысится на градус, то там – на 2,5-3 градуса. Возможное глобальное изменение климата может привести к тому, что начнутся довольно серьезные и опасные процессы с вечной мерзлотой. Начнутся проседания дорог, нефтепроводов, газопроводов за счет того, что вечная мерзлота будет уходить. В Министерстве экологии посчитали, что это будет стоить триллионы рублей – компенсировать те потери, которые возникнут», - объяснил он.
Накануне министерство экологии Украины также заявило, что климатические изменения серьезно затронут страну и могут превратить ее в пустыню.
«Большая часть Украины попадает в полупустынные условия Северной Африки, то есть эта угроза опустынивания при дальнейшем росте глобальной температуры, если она не будет скомпенсирована теми усилиями, которые предпринимают правительства и страны, вполне реальна. На самом деле там опустынивание будет происходить еще и в силу того, что идет интенсивное использование земель, сверхэксплуатация, идет вымывание чернозема из поверхностного слоя, и поэтому довольно часто будут случаться пыльные бури. Вот такие неблагоприятные перспективы, - подтвердил Шувалов.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что опасный ультрафиолет может быть отмечен в ближайшие дни в регионах Центрального, Южного, Северо-Кавказского и Приволжского федеральных округов.
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