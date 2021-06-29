Гидрометцентр не прогнозирует возвращение жары в Москву

Специалист отметил, что в столице будет "и тепло, и прохладно, и небольшие дожди" на протяжении всего месяца, при этом аномальной жары в прогнозах синоптиков нет. Ученый напомнил, что Гидрометцентр предупредит о наступлении высоких температур за два-три дня.

По сведениям Гидрометцентра, в среду 30 июня будет около 19-21 градуса тепла.

