Гидрометцентр не прогнозирует возвращение жары в Москву

Погода в июле будет неоднородной, однако возвращения жары в ближайшее время не ожидается. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

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Специалист отметил, что в столице будет "и тепло, и прохладно, и небольшие дожди" на протяжении всего месяца, при этом аномальной жары в прогнозах синоптиков нет. Ученый напомнил, что Гидрометцентр предупредит о наступлении высоких температур за два-три дня.

По сведениям Гидрометцентра, в среду 30 июня будет около 19-21 градуса тепла.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГидрометцентрЖараПрогноз ПогодыПогода В Москве
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