«За любовью не поедут»: BadComedian поспорил с Милоновым о вреде турецких сериалов
Евгений Баженов (BadComedian) заявил НСН, что далеко не всем нравятся турецкие сериалы, а российские женщины на этом фоне точно не поедут в «восточные» страны в поисках любви.
Турецкие сериалы не могут заставить россиянок уехать в «восточные страны» в поисках любви, запрещать подобное кино было бы странно, заявил блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) в беседе с НСН.
В России необходимо запретить турецкие сериалы, так как они формируют в сознании женщин неправильное представление о жизни с мужчинами в Турции, заявил ранее зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. По его словам, количество «восточных фильмов» в России не должно превышать 1%.
«Турецкие сериалы – это то же самое, что и российские сериалы. Там просто все побогаче выглядит, но это на любителя. У них своя специфика и свои актеры, но в целом отличий особо нет. Мне кажется, что россиян привлекает необычность, а также зачастую исторический контекст. Внезапно они выстрелили, но я не могу сказать, что россияне прям повально фанатеют от турецких сериалов. Если вспомним популярные бразильские сериалы, которые показывали в 90-е, люди же не поехали за любовью туда. Это звучит странно. Это как запрещать восточные сказки типа «Аладдина», ссылаясь на то, что уедут в Турцию или еще куда-то, что это все от лукавого», - объяснил он.
С ним согласился киноаналитик Евгений Попов, который заступился за «трушных» турецких актеров.
«Турецкие сериалы – это некая ниша, это не сериалы, которые смотрит вся Россия. Это для специализированного зрителя, как и корейские истории. Эти сериалы очень насыщенные, сюжетных поворотов очень много, а история всегда развивается настолько невероятно, что сложно представить, что такое возможно в обычной жизни. Людям нравятся сказки. В турецкой индустрии всегда немного выкручены эмоции, у актеров такая задача. Но, например, сериал турецкий «Постучись в мою дверь» был переснят в России. Не могу сказать, что игра турецких и российских актеров как-то сильно отличается. Уровень «трушности» схож», - добавил собеседник НСН.
Российскому телевидению необходимо «переключиться» с программ и шоу о маргиналах на истории счастливых многодетных семей, которые будут транслировать традиционные ценности, заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина «Радиоточке НСН».
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