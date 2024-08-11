Плохая адаптация и запрет Милонова: Новый сезон «Зимородка» выйдет в сентябре

НОВЫЙ СЕЗОН «ЗИМОРОДКА»

Стало известно, что третий сезон популярного в России турецкого сериала «Зимородок» выйдет 13 сентября 2024 года. Съемки планируют начать после 20 августа. Тогда исполнитель главной роли Мерт Рамазан Демир вернется с работы над другим проектом. Его партнерша по ленте актриса Афра Сарачоглу пока отдыхает в Австрии.

Новые серии «Зимородка» изначально появятся на турецком канале Star TV. Но уже начиная с 15 сентября, третий сезон будет также доступен на платформах Иви и START.

Изначально в основу сериала легла реальная история турецкой семьи и записи психиатра Гюльсерен Будайыджиоглу. По сюжету, избалованному молодому человеку из богатой семьи находят скромную девушку. Однако на помолвке все идет не по плану, и невестой Ферита становится ее сестра Сейран, которая совершенно не хочет замуж.