СМИ: В России снимут адаптацию турецкого сериала «Черная любовь»

По данным СМИ, в данный момент сценарий проекта находится в разработке. Премьера первого сезона, в котором будет 85 серий может состояться в 2026 году.

Оригинальный турецкий сериал «Черная любовь» выходил в России с 2015 по 2017 год. По сюжету сын парикмахера влюблен в дочь успешного бизнесмена, вместе они пытаются отстоять свои чувства.

В 2024 году в России вышел первый сезон сериала «Постучись в мою дверь в Москве». При этом рейтинг зрительского интереса к российской адаптации турецкого сериала «Постучись в мою дверь» по индексу «Кинопоиск Pro» упал на 41% на третьей неделе проката, передает «Радиоточка НСН».

