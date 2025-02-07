СМИ: В России снимут адаптацию турецкого сериала «Черная любовь»
Российская студия Norm Production, которая ранее работала над сериалами «Гусар» и «Калимба», снимет адаптацию турецкой мелодрамы «Черная любовь». Об этом сообщает Telegram-канал «Новости кинопроизводства».
По данным СМИ, в данный момент сценарий проекта находится в разработке. Премьера первого сезона, в котором будет 85 серий может состояться в 2026 году.
Оригинальный турецкий сериал «Черная любовь» выходил в России с 2015 по 2017 год. По сюжету сын парикмахера влюблен в дочь успешного бизнесмена, вместе они пытаются отстоять свои чувства.
В 2024 году в России вышел первый сезон сериала «Постучись в мою дверь в Москве». При этом рейтинг зрительского интереса к российской адаптации турецкого сериала «Постучись в мою дверь» по индексу «Кинопоиск Pro» упал на 41% на третьей неделе проката, передает «Радиоточка НСН».
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