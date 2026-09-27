Кравцов: Школьные каникулы должны длиться не меньше 9 дней
27 сентября 202609:38
Екатерина Галайда-Перера
Каникулы для школьников должны длиться не меньше девяти дней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра просвещения России Сергея Кравцова.
Речь идет о трех видах школьных каникул: осенних, зимних и весенних. Глава Минпросвещения уточнил, что такой срок необходим для того, чтобы школьники успевали полноценно отдохнуть.
Ранее Сергей Кравцов объявил, что в России обновят стандарт работы детсадов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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