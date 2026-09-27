Кравцов: Школьные каникулы должны длиться не меньше 9 дней

Каникулы для школьников должны длиться не меньше девяти дней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра просвещения России Сергея Кравцова.

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Речь идет о трех видах школьных каникул: осенних, зимних и весенних. Глава Минпросвещения уточнил, что такой срок необходим для того, чтобы школьники успевали полноценно отдохнуть.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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