Арбенина: Невозможно снять правдивый фильм о Викторе Цое

Певица Диана Арбенина заявила, что сейчас невозможно уже снять правдивый фильм о легенде русского рока Викторе Цое, сообщает NEWS.ru.

По её словам, поколение тех, кто знал Цоя лично, уже практически ушло.

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«Кто может снять фильм о Цое? Тот, кто не знает Цоя? Сделает из него еще одну плакатную фигуру», — предположила Арбенина.

Она также выступила против идеи, связанной с цифровыми копиями артиста. Певица считает, что это будет не честно по отношению к исполнителю, которого очень давно нет.

Ранее группа «Кино» выпустила новый альбом с голосом Виктора Цоя, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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