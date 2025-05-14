Арбенина: Невозможно снять правдивый фильм о Викторе Цое

«Кто может снять фильм о Цое? Тот, кто не знает Цоя? Сделает из него еще одну плакатную фигуру», — предположила Арбенина.

Она также выступила против идеи, связанной с цифровыми копиями артиста. Певица считает, что это будет не честно по отношению к исполнителю, которого очень давно нет.

Ранее группа «Кино» выпустила новый альбом с голосом Виктора Цоя, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

