Арбенина: Невозможно снять правдивый фильм о Викторе Цое
Певица Диана Арбенина заявила, что сейчас невозможно уже снять правдивый фильм о легенде русского рока Викторе Цое, сообщает NEWS.ru.
По её словам, поколение тех, кто знал Цоя лично, уже практически ушло.
«Кто может снять фильм о Цое? Тот, кто не знает Цоя? Сделает из него еще одну плакатную фигуру», — предположила Арбенина.
Она также выступила против идеи, связанной с цифровыми копиями артиста. Певица считает, что это будет не честно по отношению к исполнителю, которого очень давно нет.
Ранее группа «Кино» выпустила новый альбом с голосом Виктора Цоя, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Таможня конфисковала кокаина на 500 млн рублей в порту Санкт-Петербурга
- В Таджикистане отменили уголовную ответственность за лайки
- Актрису Гребешкову похоронили на Кунцевском кладбище
- Оззи Осборн пообещал покончить с образом жизни рок-звезды
- Четверых участников погрома в аэропорту Махачкалы приговорили к 10 годам тюрьмы
- Москалькова призвала увеличить выплаты ветеранам боевых действий
- В России введут запрет на монополию провайдеров в домах
- СМИ: Uniqlo не вернется в Россию из-за обещания главы компании
- Арбенина: Невозможно снять правдивый фильм о Викторе Цое
- Глава Пентагона планирует сократить более 120 высокопоставленных офицеров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru