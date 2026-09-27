Турция продолжила переговоры по реэкспорту купленных у РФ С-400

Турция продолжает переговоры по вопросу реэкспорта систем ПВО С-400, которые были куплены у России в 2017 году. Об этом сообщил глава МИД республики Хакан Фидан журналистам, соответствующее видео опубликовано в одной из соцсетей.

Речь идет о четырех дивизионах систем ПВО С-400 стоимостью $2,5 млрд. В октябре 2019 года в компании «Рособоронэкспорт» уточнили, что контракт на поставки систем был выполнен. После того, как Турция и РФ заключили его, Анкару исключили из программы США по созданию истребителей F-35.