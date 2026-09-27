Турция продолжила переговоры по реэкспорту купленных у РФ С-400
Турция продолжает переговоры по вопросу реэкспорта систем ПВО С-400, которые были куплены у России в 2017 году. Об этом сообщил глава МИД республики Хакан Фидан журналистам, соответствующее видео опубликовано в одной из соцсетей.
Речь идет о четырех дивизионах систем ПВО С-400 стоимостью $2,5 млрд. В октябре 2019 года в компании «Рособоронэкспорт» уточнили, что контракт на поставки систем был выполнен. После того, как Турция и РФ заключили его, Анкару исключили из программы США по созданию истребителей F-35.
Накануне российский министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН объявил, что турецкая сторона не обращалась к Москве по вопросу перемещения за границу систем С-400. Глава МИД РФ подчеркнул, что их реэкспорт без согласия России невозможен.
В июле 2026 года издание Hürriyet писало, что С-400 перепродали одной из стран Персидского залива. В числе наиболее вероятных покупателей называли ОАЭ и Катар. Однако турецкие власти эту информацию официально не подтверждали, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня в интервью НСН отметил, что наступление хуситов дает повод Саудовской Аравии вмешаться в конфликт вместе с Турцией и Пакистаном, а это затмит конфликт США и Ирана.
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