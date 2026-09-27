В РФ хотят изменить правила возврата онлайн-покупок

В России могут изменить правила возврата онлайн-покупок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Центра стратегических разработок (ЦСР) Павла Смелова.

По его словам, это связано с тем, что продавцы на маркетплейсах сталкиваются со злоупотреблениями покупателей, которые возвращают товары надлежащего качества. Речь идет о внесении изменений в закон «О защите прав потребителей».

Специалист рассказал, что правительство будет наделено полномочиями определять категории товаров, для которых будет установлен особый порядок возврата и отказа от покупки. Смелов считает, что необходима точечная корректировка законодательства о защите прав потребителей, прежде всего, в части возврата качественных товаров, купленных на маркетплейсах. По его словам, речь идет о ситуациях, когда у товара нет недостатков, но он не подошел покупателю либо тот просто изменил решение, пишет RT.