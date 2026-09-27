В РФ хотят изменить правила возврата онлайн-покупок
В России могут изменить правила возврата онлайн-покупок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Центра стратегических разработок (ЦСР) Павла Смелова.
По его словам, это связано с тем, что продавцы на маркетплейсах сталкиваются со злоупотреблениями покупателей, которые возвращают товары надлежащего качества. Речь идет о внесении изменений в закон «О защите прав потребителей».
Специалист рассказал, что правительство будет наделено полномочиями определять категории товаров, для которых будет установлен особый порядок возврата и отказа от покупки. Смелов считает, что необходима точечная корректировка законодательства о защите прав потребителей, прежде всего, в части возврата качественных товаров, купленных на маркетплейсах. По его словам, речь идет о ситуациях, когда у товара нет недостатков, но он не подошел покупателю либо тот просто изменил решение, пишет RT.
Он подчеркнул целесообразность ограничения возврата отдельных категорий товаров, которые нельзя свободно вернуть и в обычной офлайн-рознице, в частности, продуктов питания и лекарств. При этом Смелов добавил, что для косметики, электроники и некоторых других категорий следует приблизить порядок возврата к правилам традиционной торговли. Сейчас по закону о защите прав потребителей такие товары надлежащего качества, купленные в магазине, вернуть нельзя.
Смелов также отметил необходимость повышения прозрачности контроля за возвратами для продавцов. Он напомнил о ситуациях, при которых предприниматель видит большое количество отказов, а позднее выясняет, что товар был поврежден на одном из этапов логистической цепочки и утратил вид. Если подобные издержки полностью перекладывать на продавца, ему придется включить их в цену, объяснил специалист.
Ранее президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков в интервью НСН рассказал, что оформление возврата товаров онлайн соответствует закону о защите прав потребителей, и большинство предпринимателей уже предоставляют такую возможность.
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