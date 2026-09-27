Работающие пенсионеры в среднем получили свыше 30 тысяч рублей в 10 субъектах РФ

Речь идет о жителях Республики Коми, где работающие пенсионеры получили 30,3 тысячи рублей, Ненецком АО — 36,1 тысячи рублей, Мурманской области — 31,2 тысячи, Ханты-Мансийском АО — 33,6 тысячи, Ямало-Ненецком АО — 32,7 тысячи и Якутии — 32,1 тысячи.

По данным Соцфонда, пенсию в таком размере также получили работающие граждане в Камчатском крае (33,8 тысячи рублей), Магаданской области (35 тысяч), Сахалинской области (30,8 тысячи) и на Чукотке (39,6 тысячи). При этом средний размер пенсионного обеспечения среди неработающих в России в августе текущего года достиг 24 тысяч 17 рублей.

Ранее член комитета Госдумы РФ по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что пенсия от государства в РФ может превышать 100 тысяч рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».