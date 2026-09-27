Токаев освободил Косанова от должности главы Минобороны Казахстана

24 сентября в Минобороны Казахстана объявили, что во время учений в Мангистауской области на побережье Каспия в связи с резким ухудшением погоды и усилением ветра 17 военных моряков унесло в море. 14 из них погибли, троих удалось спасти, напоминают «Известия».

По факту гибели военнослужащих было возбуждено уголовное дело по статьям «Халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия» и «Нарушение правил кораблевождения». Для расследования причин и обстоятельств трагедии создали правительственную комиссию.

Ранее в МВД Казахстана объявили о задержании пяти должностных лиц системы Минобороны страны в рамках расследования дела о гибели моряков. Касым-Жомарт Токаев поручил в течение недели представить первые результаты работы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».