Токаев освободил Косанова от должности главы Минобороны Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев снял Даурена Косанова с должности главы Минобороны республики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Это произошло после гибели военнослужащих в Каспийском море.
24 сентября в Минобороны Казахстана объявили, что во время учений в Мангистауской области на побережье Каспия в связи с резким ухудшением погоды и усилением ветра 17 военных моряков унесло в море. 14 из них погибли, троих удалось спасти, напоминают «Известия».
По факту гибели военнослужащих было возбуждено уголовное дело по статьям «Халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия» и «Нарушение правил кораблевождения». Для расследования причин и обстоятельств трагедии создали правительственную комиссию.
Ранее в МВД Казахстана объявили о задержании пяти должностных лиц системы Минобороны страны в рамках расследования дела о гибели моряков. Касым-Жомарт Токаев поручил в течение недели представить первые результаты работы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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