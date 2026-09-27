МО: ВС РФ поразили логистический центр с военной помощью Запада для ВСУ

При этом в Николаеве были поражены два склада с дронами и боевыми частями к ним, отметили в министерстве. Кроме того, в Одесской области удар был нанесен по логистическому центру «Дрон Калинш» в Ильичовке, где хранились FPV-перехватчики.

К тому же в порту Килия ВС РФ ликвидировали штаб военно-морской базы «Восток» военно-морских сил Украины, пункт базирования государственной пограничной службы, четыре хранилища с военным имуществом для ВСУ и объекты причальной инфраструктуры. Также на переходе морем было поражено морское судно типа «сухогруз», доставлявшее в порт Одесса военное имущество и грузы двойного назначения для украинских солдат, уточнили в МО.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВС России в Киеве поразили центр обработки данных, поддерживавший системы «Старлинк», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».