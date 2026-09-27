МО: ВС РФ поразили логистический центр с военной помощью Запада для ВСУ
Минувшей ночью 27 сентября российские военные беспилотниками поразили в Киевской области логистический центр «Залмер Групп» в Красиловке, где хранилась и распределялась западная военная помощь для ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве добавили, что в Киеве был уничтожен центр обработки данных компании «Водафон». Это одна из крупнейших фирм, предоставляющих услуги мобильной связи и высокоскоростного интернета для ВСУ, в том числе для передачи разведданных.
При этом в Николаеве были поражены два склада с дронами и боевыми частями к ним, отметили в министерстве. Кроме того, в Одесской области удар был нанесен по логистическому центру «Дрон Калинш» в Ильичовке, где хранились FPV-перехватчики.
К тому же в порту Килия ВС РФ ликвидировали штаб военно-морской базы «Восток» военно-морских сил Украины, пункт базирования государственной пограничной службы, четыре хранилища с военным имуществом для ВСУ и объекты причальной инфраструктуры. Также на переходе морем было поражено морское судно типа «сухогруз», доставлявшее в порт Одесса военное имущество и грузы двойного назначения для украинских солдат, уточнили в МО.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВС России в Киеве поразили центр обработки данных, поддерживавший системы «Старлинк», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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