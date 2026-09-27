МО: Ночью силы ПВО сбили около 100 БПЛА ВСУ

В ведомстве уточнили, что это произошло в период с 20:00 по московскому времени 26 сентября до 08:00 утра 27-го. Отмечается, что дроны ВСУ были ликвидированы над Белгородским, Брянским и Курским регионами, Крымом и над Черным морем.

Ранее в МО объявили о поражении российскими военными логистического центра в Киевской области с западной военной помощью для ВСУ и центра обработки данных «Водафон» в Киеве с разведданными, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».