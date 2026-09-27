В России расширили список методов лечения депрессии у взрослых

Минздрав России расширил список немедикаментозных методов профилактики и лечения депрессии у взрослых, следует из проекта приказа ведомства.

Уточняется, что новый документ заменил утвержденный в 2022 году стандарт лечения.

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В список вошли электропунктура, электронейростимуляция головного мозга и ультрафильтрация крови. Кроме того, в перечень немедикаментозных методов добавили акупунктуру токами крайне высокой частоты, транскраниальную магнитную стимуляцию, плазмафарез, гипоксивоздействие и внутривеннное облучение крови.

Согласно новым правилам, пациенты с депрессией должны будут проходить в том числе осмотр уролога, диспансерный прием врача-психиатра. Их также будут проверять на гепатиты, ВИЧ и трепонему бледную.

К тому же в новом стандарте из списка лекарств, используемых при лечении депрессии, убрали промазин и тиоридазин (производные фенотиазина), оланзапин и имипрамин, хлорпротиксен (производное тиоксантена).

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Минздрав обновил стандарт медпомощи при тревожно-фобических расстройствах.

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ФОТО: Zuma Exclusive\ТАСС
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