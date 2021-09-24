О Курёхине, Гребенщикове и Цое сняли документальный фильм
Документальный фильм «Рок за гранью», посвященный главным героям русского рока 80 – 90 годов XX века: Виктору Цою, Борису Гребенщикову и Сергею Курёхину, - выйдет 25 сентября в онлайн-кинотеатре KION.
Режиссер картины Сергей Дебижев показал срез эпохи, феномен Русского рока и его влияние на умы и души людей в период застоя и распада СССР.
Специально для фильма жизнь и творчество этих героев анализируют эксперты: художник, музыкант, человек-легенда Сергей Бугаев «Африка», художник, писатель и режиссер Виктор Тихомиров, а также продюсер «знаменитая американка» Марина Алби. С каждым из них ведет пристрастный, живой разговор режиссер фильма Сергей Дебижев. Бугаев, Тихомиров и Алби хорошо знали Цоя, Гребенщикова и Курехина в самые главные периоды их жизни. Создатели картины ярко показывают атмосферу окутавшую страну и необычное поведение молодых людей, слушающих героическое «Кино», странный «Аквариум» и жесткую «Поп-механику».
«Рок за гранью» это не просто смешение интервью экспертов и иллюстрирующих кадров хроники, это художественный образ эпохи до, во время и после Перестройки приведшей к масштабным изменениям в жизни России и той роли, которую сыграл Русский рок в этом процессе.
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