О Курёхине, Гребенщикове и Цое сняли документальный фильм

Специально для фильма жизнь и творчество этих героев анализируют эксперты: художник, музыкант, человек-легенда Сергей Бугаев «Африка», художник, писатель и режиссер Виктор Тихомиров, а также продюсер «знаменитая американка» Марина Алби. С каждым из них ведет пристрастный, живой разговор режиссер фильма Сергей Дебижев. Бугаев, Тихомиров и Алби хорошо знали Цоя, Гребенщикова и Курехина в самые главные периоды их жизни. Создатели картины ярко показывают атмосферу окутавшую страну и необычное поведение молодых людей, слушающих героическое «Кино», странный «Аквариум» и жесткую «Поп-механику».

«Рок за гранью» это не просто смешение интервью экспертов и иллюстрирующих кадров хроники, это художественный образ эпохи до, во время и после Перестройки приведшей к масштабным изменениям в жизни России и той роли, которую сыграл Русский рок в этом процессе.

