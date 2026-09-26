Режиссер «Иглы» объявил о желании снять байопик о Викторе Цое

Казахстанский режиссер Рашид Нугманов, который 1988 году снял фильм «Игла» с Виктором Цоем в главной роли, и друживший с ним, объявил, что собирается снять байопик о советской звезде. Об этом сообщает ТАСС.

Он рассказал, что уже ведет переговоры о создании художественного байопика о музыканте с участием российской стороны. При этом режиссер отметил, что окончательных договоренностей по проекту пока нет.