Режиссер «Иглы» объявил о желании снять байопик о Викторе Цое
Казахстанский режиссер Рашид Нугманов, который 1988 году снял фильм «Игла» с Виктором Цоем в главной роли, и друживший с ним, объявил, что собирается снять байопик о советской звезде. Об этом сообщает ТАСС.
Он рассказал, что уже ведет переговоры о создании художественного байопика о музыканте с участием российской стороны. При этом режиссер отметил, что окончательных договоренностей по проекту пока нет.
По словам мастера, речь идет об игровом фильме, связанном с личностью певца, историей съемок «Иглы» и другими замыслами, которые режиссер и Цой не успели осуществить. Запланировано, что действия в картине будут происходить на фоне изменения политического ландшафта в конце 80-х годов.
Нугманов добавил, что в случае реализации картины она будет казахстанским проектом с участием представителей РФ. Его обсуждение пока находится на ранней стадии, добавил режиссер. При этом на вопрос о том, идут ли уже продюсерские переговоры, кинематографист ответил утвердительно.
Ранее братья Андреасян анонсировали байопик о певце Михаиле Круге в 2027 году, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Следствие рассматривает три причины пожара на «Триумфе» у берегов Камчатки
- В Бурятии медведь напал на двух местных жителей
- Режиссер «Иглы» объявил о желании снять байопик о Викторе Цое
- МО: Силы ПВО сбили более 1220 БПЛА ВСУ и 2 снаряда HIMARS
- В Минкультуры хотят создать экспертный совет по работе с ИИ
- МО: ВС РФ освободили Марьино в Сумской области
- Певец Юлиан призвал расследовать смерть критика Соседова
- Интенсивная среда: Как привлечь в регионы молодых актеров и режиссеров
- Оперштаб: Из-за атаки БПЛА ВСУ на Кубани погибли 3 человека
- В Бангкоке из-за наводнения объявили режим бедствия