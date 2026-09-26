Режиссер «Иглы» объявил о желании снять байопик о Викторе Цое

Казахстанский режиссер Рашид Нугманов, который 1988 году снял фильм «Игла» с Виктором Цоем в главной роли, и друживший с ним, объявил, что собирается снять байопик о советской звезде. Об этом сообщает ТАСС.

Он рассказал, что уже ведет переговоры о создании художественного байопика о музыканте с участием российской стороны. При этом режиссер отметил, что окончательных договоренностей по проекту пока нет.

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По словам мастера, речь идет об игровом фильме, связанном с личностью певца, историей съемок «Иглы» и другими замыслами, которые режиссер и Цой не успели осуществить. Запланировано, что действия в картине будут происходить на фоне изменения политического ландшафта в конце 80-х годов.

Нугманов добавил, что в случае реализации картины она будет казахстанским проектом с участием представителей РФ. Его обсуждение пока находится на ранней стадии, добавил режиссер. При этом на вопрос о том, идут ли уже продюсерские переговоры, кинематографист ответил утвердительно.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КазахстанРежиссерФильмКиноВиктор Цой

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