В Брянской области из-за атаки ВСУ пострадал мирный житель

Он рассказал, что был атакован автомобиль на автодороге Брянск-Новозыбков возле села Смотровая Буда Клинцовского района. По словам политика, раненого водителя авто госпитализировали. Медики делают все возможное, добавил Ковальчук.

Врио губернатора объявил, что за прошедшие сутки над Брянской областью были уничтожены 14 украинских беспилотников.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что минувшей ночью 27 сентября российские силы ПВО сбили над территорией страны 96 БПЛА ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».