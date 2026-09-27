В Брянской области из-за атаки ВСУ пострадал мирный житель

В Брянской области в результате атаки ВСУ пострадал мирный житель. Об этом в своем канале в «Максе» написал врио губернатора региона Егор Ковальчук.

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Он рассказал, что был атакован автомобиль на автодороге Брянск-Новозыбков возле села Смотровая Буда Клинцовского района. По словам политика, раненого водителя авто госпитализировали. Медики делают все возможное, добавил Ковальчук.

Врио губернатора объявил, что за прошедшие сутки над Брянской областью были уничтожены 14 украинских беспилотников.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что минувшей ночью 27 сентября российские силы ПВО сбили над территорией страны 96 БПЛА ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Брянская ОбластьПострадавшиеАтакаВСУ

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