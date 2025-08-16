«Жутко и реалистично»: Продюсер сравнил сериал «Общак» со «Словом пацана»

«Через месяц нас ждет премьера документального сериала "Общак. Главная ОПГ России". Он выходит в связке со второй главой художественного сериала "Лихие" и максимально приближенно к реальности рассказывает историю ОПГ "Общак" (преступная группировка, действовавшая на Дальнем Востоке в России с середины 1980-х до конца 2000-х годов – прим. НСН). Это довольно страшный док. Он получился примерно таким же страшным, как и сам сериал. Он пропитан Быковской, Балабановской атмосферой безысходности. Посыл, который мы изначально вкладывали — в том, что "Общак" не был ОПГ, группировкой в классическом смысле. Это был образ жизни для всего региона. Тогда развалился Союз, ослабла центральная власть. И "Общак" подменил собой структуры власти. Общество было устроено так, что ты был либо в "Общаке", либо ты был "чушпаном", которого пинали люди из "Общака"», - рассказал он.

Продюсер сравнил новый сериал про девяностые со «Словом пацана», отметив при этом, что документальный многосерийный фильм «Okko» про «Общак» получился более жутким.