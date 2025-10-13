Техноблогер объяснил, почему россияне полюбили планшеты больше ноутбуков
Планшеты всегда были недооценены, но теперь их «распробовали», заявил НСН Илья Корнейчук.
Функционал планшетов мало чем уступает ноутбукам, а цена на них ниже, поэтому их популярность растет, рассказал ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук в беседе с НСН.
Продажи планшетов в России достигли рекордных показателей. За первые три квартала в 2025-м году было продано 2,2 млн единиц таких гаджетом. Эксперты связали этот рост с очередным подорожанием ноутбуков. Об этом сообщили «Известия». Корнейчук указал, что эти гаджеты взаимозаменяемы.
«Если кто-то в основном смотрит только видеоконтент, например YouTube, RUTUBE или VK-видео, то тогда не нужен ноутбук. Можно обойтись без него. Я могу набирать на планшете текст в поездках, делать пометки во время презентаций. У планшета еще и лучше автономность. Если речь не идет о каком-то сверхпроизводительном ноутбуке, то планшет вполне его заменит. К тому же, к нему можно подключить и клавиатуру и мышку. Единственное, что пока не получится заменить — это гейминг. Компьютеры остаются лучшей платформой для этого. Планшет — это удобное, но недооцененное устройство для потребления контента как для взрослого человека, так и для ребенка. Люди начали "распробовать" планшеты, в том числе и по экономическим причинам. Средняя стоимость у них разная, но нормальный уровень в диапазоне 20-25 тысяч рублей. Если дешевле 15 тысяч, то уже будет множество компромиссов», — подчеркнул он.
Ранее Корнейчук объяснил НСН обвал на рынке смартфонов.
