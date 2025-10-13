Функционал планшетов мало чем уступает ноутбукам, а цена на них ниже, поэтому их популярность растет, рассказал ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук в беседе с НСН.

Продажи планшетов в России достигли рекордных показателей. За первые три квартала в 2025-м году было продано 2,2 млн единиц таких гаджетом. Эксперты связали этот рост с очередным подорожанием ноутбуков. Об этом сообщили «Известия». Корнейчук указал, что эти гаджеты взаимозаменяемы.