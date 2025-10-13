«Сбер» вернул россиянам более 2,4 млрд рублей

Речь идёт о средствах, которые находятся на счетах дропперов. Как пишет RT, возврат осуществляется посредством профилактических бесед с ними.

Как пояснили в банке, дропперы, 80% из которых не знали, что были втянуты в преступную деятельность, пишут заявление об ошибочно полученных деньгах. Это позволяет вернуть средства обманутому человеку.

«Механизм судебных решений достаточно тяжеловесный, а так намного быстрее и проще для россиян», — указал зампредседателя правления Станислав Кузнецов.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому дропперам, которые помогают обналичивать украденные деньги, будет грозить уголовная ответственность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

