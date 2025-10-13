СПЧ призвал прекратить выдачу автономеров без российского триколора
МВД России следует обратить внимание на автомобили с государственными регистрационными знаками без изображения российского флага. Как пишет RT, об этом заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
Отмечается, что в своём письме министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву он указал, что владельцы таких автомобилей вряд ли руководствуются вопросами эстетики.
«То ли владелец так показывает свое пренебрежение к российскому государству, отрицает светскую власть, то ли он призывает к сепаратизму или чему-то подобному», - написал Фадеев.
По его мнению, необходимо «пресечь данную практику» и дать владельцам, например, один год на приведение номеров в соответствие.
Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал продажу «красивых номеров» для авто через «Госуслуги», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиян предупредили, что из-за просмотра Reels можно стать глупее
- Два бойца «Орлана» пострадали в Шебекино в результате атаки дрона ВСУ
- Экс-гитарист «Арии» сравнил базу «Миротворец» с доской почета
- СПЧ призвал прекратить выдачу автономеров без российского триколора
- «Три бутерброда на человека!»: Цены на икру вновь вырастут к декабрю
- Силуанов допустил пересмотр ставки налога на роскошь в будущем
- Только в рассрочку: Почему в России отказываются от замены лифтов
- Правительство РФ одобрило привлечение резервистов к операциям за рубежом
- Юрист предложил перевоспитывать зацеперов, а не сажать их в тюрьму
- Волынец: Право женщины уходить в декрет на любом сроке повысит рождаемость
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru