СПЧ призвал прекратить выдачу автономеров без российского триколора

Отмечается, что в своём письме министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву он указал, что владельцы таких автомобилей вряд ли руководствуются вопросами эстетики.

«То ли владелец так показывает свое пренебрежение к российскому государству, отрицает светскую власть, то ли он призывает к сепаратизму или чему-то подобному», - написал Фадеев.

По его мнению, необходимо «пресечь данную практику» и дать владельцам, например, один год на приведение номеров в соответствие.

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал продажу «красивых номеров» для авто через «Госуслуги», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».