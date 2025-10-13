СПЧ призвал прекратить выдачу автономеров без российского триколора

МВД России следует обратить внимание на автомобили с государственными регистрационными знаками без изображения российского флага. Как пишет RT, об этом заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

Отмечается, что в своём письме министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву он указал, что владельцы таких автомобилей вряд ли руководствуются вопросами эстетики.

«То ли владелец так показывает свое пренебрежение к российскому государству, отрицает светскую власть, то ли он призывает к сепаратизму или чему-то подобному», - написал Фадеев.

По его мнению, необходимо «пресечь данную практику» и дать владельцам, например, один год на приведение номеров в соответствие.

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал продажу «красивых номеров» для авто через «Госуслуги», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
