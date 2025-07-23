Тренд на рост: Онлайн-кинотеатры опровергли снижение интереса к российским сериалам
Премьеры наиболее интересных российских сериалов стоит ожидать с наступлением осени, пояснил НСН глава ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.
Все последние годы совокупный интерес зрителя к российским сериалам только рос, и в 2025 году причин для резкой смены тренда нет, заявил в беседе с НСН глава ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.
Совокупный индекс «Кинопоиск Pro» за первое полугодие 2025 составил 292396 баллов, что на 4% меньше, чем в аналогичном периоде 2024 года, сообщила НСН пресс-служба «Кинопоиска». При этом доля интереса к российским проектам в общем интересе составила 36% против 39% за аналогичный период 2024 года. В «Кинопоиске» допустили, что снижение интереса связано с нехваткой громких российских премьер, поскольку именно отечественные проекты получают наибольшее внимание жителей России. Бырдин заметил, что вывод о снижении интереса россиян к сериалам на онлайн-платформах не соответствует действительности.
«Я дозвонился до людей, которые отвечают за формирование этого рейтинга. Он фиксирует не абсолютные, а относительные цифры интереса к контенту. Когда мы говорим, что какая-то категория контента немного утратила долю внимания, это значит, что вырос интерес к другому контенту. Люди не стали смотреть меньше кино и сериалов, а смотрят другие фильмы и сериалы. Когда мы говорим про процентное соотношение перераспределения интереса в рамках 100%, нельзя утверждать о росте или падении общего объема потребления контента. В последние годы тренд неуклонно рос, сомневаюсь, что он сменил направление в первом квартале этого года», - подчеркнул он.
Как добавил собеседник НСН, онлайн-кинотеатры традиционно представляют наиболее яркие премьеры сериалов с наступлением осени.
«Ожидать интересных сериальных новинок традиционно следует к началу осени. Лето для контента является низким сезоном, люди предпочитают не сидеть перед экраном, а проводить время иначе», - пояснил Бырдин.
Схожую точку зрения выразила ранее в разговоре с НСН и главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская. По ее словам, лучшие проекты онлайн-кинотеатры приберегают до осени, когда большая часть зрителей вернется к большим и малым экранам.
Согласно индексу «Кинопоиска Pro», в первом полугодии 2024 года в топ-10 сериалов с наибольшим зрительским интересом вошло четыре российских проекта: «Слово пацана. Кровь на асфальте» (7761 баллов индекса), «Универ» (4057). «Чикатило» (2766), «Склифосовский» (2017). По итогу первого полугодия 2025 года в топ-10 попало пять сериалов: «Ландыши» (4046), «Аутсорс» (2711), «Фишер» (2598), «Универ» (2421), «Бедные смеются, богатые плачут» (2027). Три из пяти представленных российских проектов являются новинками 2025 года, передает «Радиоточка НСН».
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