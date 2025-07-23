Как добавил собеседник НСН, онлайн-кинотеатры традиционно представляют наиболее яркие премьеры сериалов с наступлением осени.

«Ожидать интересных сериальных новинок традиционно следует к началу осени. Лето для контента является низким сезоном, люди предпочитают не сидеть перед экраном, а проводить время иначе», - пояснил Бырдин.

Схожую точку зрения выразила ранее в разговоре с НСН и главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская. По ее словам, лучшие проекты онлайн-кинотеатры приберегают до осени, когда большая часть зрителей вернется к большим и малым экранам.

Согласно индексу «Кинопоиска Pro», в первом полугодии 2024 года в топ-10 сериалов с наибольшим зрительским интересом вошло четыре российских проекта: «Слово пацана. Кровь на асфальте» (7761 баллов индекса), «Универ» (4057). «Чикатило» (2766), «Склифосовский» (2017). По итогу первого полугодия 2025 года в топ-10 попало пять сериалов: «Ландыши» (4046), «Аутсорс» (2711), «Фишер» (2598), «Универ» (2421), «Бедные смеются, богатые плачут» (2027). Три из пяти представленных российских проектов являются новинками 2025 года, передает «Радиоточка НСН».

