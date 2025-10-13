Силуанов допустил пересмотр ставки налога на роскошь в будущем

Выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, он омтетил, что данное направление возможно к проработке, однако не в этом финансовом году.

«Больших денег это не даст. Поэтому в нашем текущем пакете мы эти предложения не включили», - заключил министр.

Ранее первый заместитель министра финансов Ирина Окладникова заявила, что шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ) менять не планируется, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

