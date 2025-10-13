Правительство РФ одобрило привлечение резервистов к операциям за рубежом

Как пишет ТАСС, речь идёт о людях, заключивших с Минобороны РФ контакт о пребывании в резерве. При этом положения законопроекта не распространяются на граждан, пребывающих в запасе.

Отмечается, что действующие в настоящее время нормы позволяют привлекать резервистов к выполнению задач только в период мобилизации или в военное время. При принятии законопроекта, это станет возможным и в мирное время.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий лицам без гражданства и иностранцам заключать контракт с Минобороны РФ и служить в российской армии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

