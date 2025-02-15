«Тяжело, но интересно»: Вызовет ли выход «Аутсорса» разговоры о смертной казни в РФ
Сериал о «продаже» исполнения смертной казни родственникам жертв маньяков, с Иваном Янковским в одной из главных ролей, появился в сети 13 февраля.
На этой неделе на онлайн-платформе «Okko» вышел один из самых ожидаемых сериалов 2025 года «Аутсорс». Премьера восьмисерийного фильма режиссера Душана Глигорова состоялась 13 февраля. В онлайн-кинотеатре пока доступно лишь две серии, но лента уже успела вызвать не мало споров. Между тем, «Аутсорс» может получить неплохие просмотры, в особенности на фоне популярности в России детективов и жанра «тру-крайм».
«ТЯЖЕЛО, НО ИНТЕРЕСНО»
Действия сериала происходят в 1996 году, до того, как в России ввели мораторий на смертную казнь. По сюжету, в тюрьму особого назначения приходит работать новый надзиратель Константин, по совместительству он же является исполнителем «смертельных приговоров». Как и его коллеги: тюремный врач, прокурор и два других надзирателя ― он человек со своими проблемами на фоне опасного периода середины 90-х.
К тому же им всем нужны деньги. Константин случайно встречается с родственником одной из жертв маньяка-профессора, отбывающего наказание в колонии. Отец девушки желает отомстить преступнику и просит тюремного надзирателя обеспечить ему встречу с мучителем дочери за вознаграждение. После этого Константин, роль которого исполнил актер Иван Янковский, понимает, что именно близкие люди имеют право на исполнение наказания.
Константин заручается поддержкой коллег, с одним из которых, кстати, он связан общей тайной, и придумывает новый бизнес. Сотрудники колонии начинают отдавать исполнение смертной казни на «аутсорс». Но скоро выясняется, что деньги и справедливость несовместимы.
Роли в сериале также исполнили Дмитрий Сумин, Леонид Тележинский, Данил Стеклов, Виталий Коваленко, Карина Александрова, Мила Ершова и другие. Продюсерами выступили Александр Цекало, Иван Самохвалов, Анна Козлова.
Между тем, сериал, действительно, получился противоречивым. Чего стоит один персонаж Янковского. Он выступает в роли некоего «грешного праведника». Он напоминает героев «Орлеана» режиссера Андрея Прошкина и сценариста Юрия Арабова. Персонажи этого фильма-притчи повязли в грехах, но пытаются нести в мир прописные истины. В целом создается впечатление, что в «Аутсорсе» как будто нет положительных персонажей, что, возможно, по задумке сериала, продиктовано трудностями 90-х.
При этом некоторые пользователи Сети сравнили героя Янковского с «Братом» Сергея Бодрова, который тоже пытается добиться справедливости в некоторой степени преступным путем.
«Чем-то его философия (героя Ивана Янковского – прим. НСН), напоминает "брата" — Данилу Багрова. Тяжелый фильм, гнетущее впечатление оставляет. Безусловно, интересно смотреть, но тяжело», - приводит издание «АиФ» слова одного из пользователей.
Создатели многосерийного фильма «Аутсорс» также известны по работе над сериалами «Хрустальный» 2021-го года (рейтинг IMDb 7,7 из 10) и «Трасса» (рейтинг IMDb 7,3 из 10), который был признан лучшим сериалом 2024 года, по мнению российских кинокритиков. Ленты были популярны среди российских зрителей, в особенности на фоне растущего интереса к жанру «тру-крайм» в России.
Аутсорсинг — это процесс передачи некоторых бизнес-задач третьим сторонам или внешним поставщикам услуг. Такая практика подразумевает ситуацию, когда какая-либо организация обращается к другой компании для того, чтобы та взялась за выполнение ее определенных задач. Например, IT-аутсорсинг включает в себя предоставление информационных технологий третьим компаниям для поддержки инфраструктуры, либо разработки программного обеспечения и других задач. Так и в сериале «Аутсорс» сотрудники колонии передают третьей стороне (родственникам жертв) возможность привести приговор о смертной казни для маньяков в исполнение.
РАЗГОВОРЫ О СМЕРТНОЙ КАЗНИ
Сериал «Аутсорс» вышел на «Okko» только два дня назад, но уже успел вызвать много споров. Некоторые зрители посчитали, что лента может вновь возбудить в обществе разговоры о смертной казни. Однако режиссер ленты Душан Глигоров в интервью НСН заверил, что эта тема в «Аутсорсе» является лишь фоном, а сам сериал о судьбах людей и экзистенциальных вопросах.
«Мы начинали сериал еще до того, как началась волна обсуждений вопроса возвращения смертной казни, поэтому не ожидаю, что сериал снова вызовет эти разговоры. Он не совсем про смертную казнь, а скорее про людей и про их заботы, тревоги, размышления об экзистенциальных вопросах и о том, что такое хорошо, что такое плохо. Поэтому работа наших героев в тюрьме, где приводятся в исполнение смертные приговоры — это лишь фон, на котором происходит их жизнь, кино не про это. Решили снимать сериал, а не фильм, потому что у сценаристов было ощущение, что для рассказа этой истории нужно больше пространства», - объяснил он.
В свою очередь член Совета при президенте РФ по правам человека Ева Меркачева в беседе с НСН подчеркнула, что не видит проблем в выходе сериала «Аутсорс», в котором затрагивается тема смертной казни.
«Нам в принципе не нужно указывать режиссерам, что снимать, а что нет. Интерес к этой теме или его отсутствие определит то, будет ли сериал популярен. А то, что это может привести часть людей к каким-то умозаключениям, не означает, что мы должны запрещать то один фильм, то другой. Я против цензуры и за творчество в любом его выражении, если оно не противоречит закону. Что касается возможного изменения настроений, большинство в нашем обществе уже настроено на смертную казнь», - рассказала она.
Ранее ведущие «тру-крайм» подкаста «Дневники Лоры Палны» Маша Погребняк и Митя Лебедев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявили, что каждый преступник заслуживает развенчания его «страшного» образа, низвержения до банальности и должного осуждения, а смех и шутки выступают в качестве лучшего обезболивающего.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Перу полицейский для задержания наркоторговца переоделся в капибару
- Песков поблагодарил ХАМАС за освобождение россиянина Труфанова
- Американская активистка заявила, что родила ребенка от Илона Маска
- Умер актер и организатор липецкого концерта группы Scorpions Валерий Зинов
- Зеленскому запретили говорить на украинском во время конференции в Мюнхене
- Хакамада сообщила о проверке документов на мероприятии, где она была гостем
- Издательство «Просвещение» обратилось в суд с иском к ФАС
- ВСУ за сутки потеряли 280 военных на курском направлении
- Зеленский заявил, что украинцы полностью против выборов и не хотят о них говорить
- Суд арестовал мужчину за попытку отравить знакомого выпечкой с ртутью
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru