«Тяжело, но интересно»: Вызовет ли выход «Аутсорса» разговоры о смертной казни в РФ

«ТЯЖЕЛО, НО ИНТЕРЕСНО»

Действия сериала происходят в 1996 году, до того, как в России ввели мораторий на смертную казнь. По сюжету, в тюрьму особого назначения приходит работать новый надзиратель Константин, по совместительству он же является исполнителем «смертельных приговоров». Как и его коллеги: тюремный врач, прокурор и два других надзирателя ― он человек со своими проблемами на фоне опасного периода середины 90-х.

К тому же им всем нужны деньги. Константин случайно встречается с родственником одной из жертв маньяка-профессора, отбывающего наказание в колонии. Отец девушки желает отомстить преступнику и просит тюремного надзирателя обеспечить ему встречу с мучителем дочери за вознаграждение. После этого Константин, роль которого исполнил актер Иван Янковский, понимает, что именно близкие люди имеют право на исполнение наказания.