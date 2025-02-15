«Тяжело, но интересно»: Вызовет ли выход «Аутсорса» разговоры о смертной казни в РФ

Сериал о «продаже» исполнения смертной казни родственникам жертв маньяков, с Иваном Янковским в одной из главных ролей, появился в сети 13 февраля. 

На этой неделе на онлайн-платформе «Okko» вышел один из самых ожидаемых сериалов 2025 года «Аутсорс». Премьера восьмисерийного фильма режиссера Душана Глигорова состоялась 13 февраля. В онлайн-кинотеатре пока доступно лишь две серии, но лента уже успела вызвать не мало споров. Между тем, «Аутсорс» может получить неплохие просмотры, в особенности на фоне популярности в России детективов и жанра «тру-крайм».

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«ТЯЖЕЛО, НО ИНТЕРЕСНО»

Действия сериала происходят в 1996 году, до того, как в России ввели мораторий на смертную казнь. По сюжету, в тюрьму особого назначения приходит работать новый надзиратель Константин, по совместительству он же является исполнителем «смертельных приговоров». Как и его коллеги: тюремный врач, прокурор и два других надзирателя ― он человек со своими проблемами на фоне опасного периода середины 90-х.

К тому же им всем нужны деньги. Константин случайно встречается с родственником одной из жертв маньяка-профессора, отбывающего наказание в колонии. Отец девушки желает отомстить преступнику и просит тюремного надзирателя обеспечить ему встречу с мучителем дочери за вознаграждение. После этого Константин, роль которого исполнил актер Иван Янковский, понимает, что именно близкие люди имеют право на исполнение наказания.

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Константин заручается поддержкой коллег, с одним из которых, кстати, он связан общей тайной, и придумывает новый бизнес. Сотрудники колонии начинают отдавать исполнение смертной казни на «аутсорс». Но скоро выясняется, что деньги и справедливость несовместимы.

Роли в сериале также исполнили Дмитрий Сумин, Леонид Тележинский, Данил Стеклов, Виталий Коваленко, Карина Александрова, Мила Ершова и другие. Продюсерами выступили Александр Цекало, Иван Самохвалов, Анна Козлова.

Между тем, сериал, действительно, получился противоречивым. Чего стоит один персонаж Янковского. Он выступает в роли некоего «грешного праведника». Он напоминает героев «Орлеана» режиссера Андрея Прошкина и сценариста Юрия Арабова. Персонажи этого фильма-притчи повязли в грехах, но пытаются нести в мир прописные истины. В целом создается впечатление, что в «Аутсорсе» как будто нет положительных персонажей, что, возможно, по задумке сериала, продиктовано трудностями 90-х.

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При этом некоторые пользователи Сети сравнили героя Янковского с «Братом» Сергея Бодрова, который тоже пытается добиться справедливости в некоторой степени преступным путем.

«Чем-то его философия (героя Ивана Янковского – прим. НСН), напоминает "брата" — Данилу Багрова. Тяжелый фильм, гнетущее впечатление оставляет. Безусловно, интересно смотреть, но тяжело», - приводит издание «АиФ» слова одного из пользователей.

Создатели многосерийного фильма «Аутсорс» также известны по работе над сериалами «Хрустальный» 2021-го года (рейтинг IMDb 7,7 из 10) и «Трасса» (рейтинг IMDb 7,3 из 10), который был признан лучшим сериалом 2024 года, по мнению российских кинокритиков. Ленты были популярны среди российских зрителей, в особенности на фоне растущего интереса к жанру «тру-крайм» в России.

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Аутсорсинг — это процесс передачи некоторых бизнес-задач третьим сторонам или внешним поставщикам услуг. Такая практика подразумевает ситуацию, когда какая-либо организация обращается к другой компании для того, чтобы та взялась за выполнение ее определенных задач. Например, IT-аутсорсинг включает в себя предоставление информационных технологий третьим компаниям для поддержки инфраструктуры, либо разработки программного обеспечения и других задач. Так и в сериале «Аутсорс» сотрудники колонии передают третьей стороне (родственникам жертв) возможность привести приговор о смертной казни для маньяков в исполнение.

РАЗГОВОРЫ О СМЕРТНОЙ КАЗНИ

Сериал «Аутсорс» вышел на «Okko» только два дня назад, но уже успел вызвать много споров. Некоторые зрители посчитали, что лента может вновь возбудить в обществе разговоры о смертной казни. Однако режиссер ленты Душан Глигоров в интервью НСН заверил, что эта тема в «Аутсорсе» является лишь фоном, а сам сериал о судьбах людей и экзистенциальных вопросах.

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«Мы начинали сериал еще до того, как началась волна обсуждений вопроса возвращения смертной казни, поэтому не ожидаю, что сериал снова вызовет эти разговоры. Он не совсем про смертную казнь, а скорее про людей и про их заботы, тревоги, размышления об экзистенциальных вопросах и о том, что такое хорошо, что такое плохо. Поэтому работа наших героев в тюрьме, где приводятся в исполнение смертные приговоры — это лишь фон, на котором происходит их жизнь, кино не про это. Решили снимать сериал, а не фильм, потому что у сценаристов было ощущение, что для рассказа этой истории нужно больше пространства», - объяснил он.

В свою очередь член Совета при президенте РФ по правам человека Ева Меркачева в беседе с НСН подчеркнула, что не видит проблем в выходе сериала «Аутсорс», в котором затрагивается тема смертной казни.

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«Нам в принципе не нужно указывать режиссерам, что снимать, а что нет. Интерес к этой теме или его отсутствие определит то, будет ли сериал популярен. А то, что это может привести часть людей к каким-то умозаключениям, не означает, что мы должны запрещать то один фильм, то другой. Я против цензуры и за творчество в любом его выражении, если оно не противоречит закону. Что касается возможного изменения настроений, большинство в нашем обществе уже настроено на смертную казнь», - рассказала она.

Ранее ведущие «тру-крайм» подкаста «Дневники Лоры Палны» Маша Погребняк и Митя Лебедев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявили, что каждый преступник заслуживает развенчания его «страшного» образа, низвержения до банальности и должного осуждения, а смех и шутки выступают в качестве лучшего обезболивающего.

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ФОТО: кадр из сериала
ТЕГИ:ПреступностьАктерыКиноСериалСмертная Казнь

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