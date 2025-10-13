«Три бутерброда на человека!»: Цены на икру вновь вырастут к декабрю
В 2024 году был «абсолютный низ» по вылову икры, сказал в эфире НСН Виталий Корнев, пообещав к Новому году повторение декабрьских цен прошлого года.
Сообщения о снижении в России цен на икру являются «игрой с цифрами», при этом к Новому году она подорожает, разъяснил в интервью НСН президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев.
По данным Росстата, в России впервые с конца прошлого года снизилась стоимость красной икры – в сентябре по сравнению с августом она упала с 9,5 до 9,4 тыс. рублей за килограмм. Корнев отметил, что у него другие данные, объяснив, что будет с ценами в декабре.
«Это игры со статистикой. Сейчас спрос относительно невысок. Декабрь – это период повышенного спроса. Грубо говоря, в декабре прошлого года цена оказалась слишком высокой, и потребитель ее не принял. Началась обратная коррекция, всю весну цены на икру падали. Мой прогноз, что люди к новой цене привыкнут, и мы в декабре увидим цены на уровне прошлого года. Проблема в том, что икра – это крайне ограниченный ресурс. На одного потребителя-россиянина приходится в среднем три бутерброда. Это означает, что любые колебания спроса или предложения сильно уносят цены. А сдерживающим механизмом является перенос потребления с икры на какие-то близкие товары», - пояснил эксперт.
По словам Корнева, сообщения о «значительном улучшении» ситуации с выловом икры из этой же серии, и связаны с «абсолютным низом» 2024 года.
«Прошлый год был "абсолютным низом" за последние 30 лет. Поэтому, если мы смотрим вылов этого года к вылову прошлого года, то это одна картина, но если посмотреть на вылов позапрошлого года, - будет другая картина. Это игра с данными. Если мы сравниваем этот год с прошлым, вроде все хорошо, а если брать средний показатель за последние десять лет, то не очень», - заключил собеседник НСН.
В начале сентября сообщалось, что из-за плохого вылова в 2024 году цена на икру в России за 12 месяцев выросла на 41% - с 5,8 до 9,3 тысяч рублей за килограмм. Основатель федеральной икорной компании «А-ИКРА» Ярослав Викторов ранее предупредил Telegram-канал «Радиоточка НСН», что сейчас на рынке много предложений икры в районе 5-6 тысяч рублей за килограмм, но это все прошлогодняя икра сомнительного ткачества.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Три бутерброда на человека!»: Цены на икру вновь вырастут к декабрю
- Силуанов допустил пересмотр ставки налога на роскошь в будущем
- Только в рассрочку: Почему в России отказываются от замены лифтов
- Правительство РФ одобрило привлечение резервистов к операциям за рубежом
- Юрист предложил перевоспитывать зацеперов, а не сажать их в тюрьму
- Волынец: Право женщины уходить в декрет на любом сроке повысит рождаемость
- Трамп заявил, что после Газы намерен заняться Украиной
- Техноблогер объяснил, почему россияне полюбили планшеты больше ноутбуков
- «Сбер» вернул россиянам более 2,4 млрд рублей
- Кара-Мурзу и Яшина внесли в список террористов и экстремистов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru