Сообщения о снижении в России цен на икру являются «игрой с цифрами», при этом к Новому году она подорожает, разъяснил в интервью НСН президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев.

По данным Росстата, в России впервые с конца прошлого года снизилась стоимость красной икры – в сентябре по сравнению с августом она упала с 9,5 до 9,4 тыс. рублей за килограмм. Корнев отметил, что у него другие данные, объяснив, что будет с ценами в декабре.