Среди прочего представители творческой команды отметили, что в начале работы над сериалом столкнулись с проблемой. Информация о съемках документального проекта довольно быстро дошла до бывших участников ОПГ. По словам Тодорова, знакомый продюсер сообщил ему: «Люди уважаемые интересуются, что вы такое собираетесь снимать». Тогда продюсеры сериала поехали на встречу, чтобы представить проект.

«Мы несколько часов рассказывали про тот самый дуализм. С одной стороны это ужасное время и страшное событие, с другой - очень многие до сих пор в Хабаровске и Комсомольске вспоминают об этих временах с большой ностальгией и говорят, что в целом было нормально, хорошо, все жили по понятиям. Когда мы это сказали, нам ответили: "В целом все так и было, главное, чтобы вы Батю не обижали, потому что Батя был человеком правильным". Мы сказали, что если спикеры нам этого не скажут, мы ничего придумывать не будем, очернять не будем и получили некое добро, потому что люди уважаемые оказались в курсе и не чинили больше никаких препятствий», - подчеркнул Тодоров.

В свою очередь одна из сценаристов сериала Арина Макаренко заметила, что некоторые герои сначала отказывались от интервью, однако команда проекта все же смогла убедить их принять участие в съемках.

«Мы получали много отказов, потому что люди бояться говорить о таких щепетильных темах. Им до сих пор страшно, и кажется, что если даже спустя 30 лет они расскажут, как они по пальцам били за гаражами, их за это посадят. Такое опасение есть, но мысль, что можно что-то изменить для поколения, которое бы больше этого не делало, героев подкупало», - уточнила она.

Ранее генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев рассказал «Радиоточке НСН», что документальный жанр нового проекта позволил создателям раскрыть истинную драматичность 90-х и показать всю отвратительность того времени. По его словам, современному зрителю важно из первых уст услышать, как было страшно, чтобы не возникало желания «соревноваться с прошлым».

