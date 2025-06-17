Чем создатели документального сериала «Общак. Главная ОПГ России» подкупили героев
Авторы документального сериала, который представят ко второму сезону «Лихие», рассказали НСН, как уговаривали бывших участников ОПГ принять участие в проекте.
Некоторые герои, представленные в новом документальном сериале «Общак. Главная ОПГ России», в начале не хотели принимать участие в съемках, однако многих подкупила возможность предостеречь новое поколение от былых ошибок 90-х. Об этом творческая команда рассказала после показа первой серии проекта, который состоялся в Москве в рамках конкурсной программы Beat Film Festival. На событии присутствовал специальный корреспондент НСН.
В новом документальном сериале Okko об одной из крупнейших преступных группировок, действовавших на Дальнем Востоке, представят действующих на момент развития событий членов ОПГ «Общак», представителей власти и свидетелей. На стриминге проект будет доступен осенью, одновременно с выходом продолжения саги «Лихие». Как отметил один из продюсеров сериала Владимир Тодоров, создатели стремились представить реальную историю без романтизации.
«Сегодня в стране мало говорят о проблемном аспекте развала Советского Союза, 90-х. Сериал "Слово пацана" показал, что такие проекты – некий акт коллективной психотерапии. Люди, посмотрев на это, понимают, что вся страна в начале 90-х и конце 80-х, сталкивалась с теми самыми "понятиями". Ты либо был частью этого, либо был тем, кто пытался это игнорировать, но довольно безуспешно. Когда выходил сериал "Лихие", он начался с истории об отце и сыне киллерах, там настолько невероятная история, что напрашивался документальный проект про это. Он смог бы зрителям рассказать, как было на самом деле. В "Лихих" нет романтизации, у нас ее нет в помине, и они хорошо сочетаются. Получилась хтоневая быковская атмосфера, как и в художественном сериале», - пояснил он.
Среди прочего представители творческой команды отметили, что в начале работы над сериалом столкнулись с проблемой. Информация о съемках документального проекта довольно быстро дошла до бывших участников ОПГ. По словам Тодорова, знакомый продюсер сообщил ему: «Люди уважаемые интересуются, что вы такое собираетесь снимать». Тогда продюсеры сериала поехали на встречу, чтобы представить проект.
«Мы несколько часов рассказывали про тот самый дуализм. С одной стороны это ужасное время и страшное событие, с другой - очень многие до сих пор в Хабаровске и Комсомольске вспоминают об этих временах с большой ностальгией и говорят, что в целом было нормально, хорошо, все жили по понятиям. Когда мы это сказали, нам ответили: "В целом все так и было, главное, чтобы вы Батю не обижали, потому что Батя был человеком правильным". Мы сказали, что если спикеры нам этого не скажут, мы ничего придумывать не будем, очернять не будем и получили некое добро, потому что люди уважаемые оказались в курсе и не чинили больше никаких препятствий», - подчеркнул Тодоров.
В свою очередь одна из сценаристов сериала Арина Макаренко заметила, что некоторые герои сначала отказывались от интервью, однако команда проекта все же смогла убедить их принять участие в съемках.
«Мы получали много отказов, потому что люди бояться говорить о таких щепетильных темах. Им до сих пор страшно, и кажется, что если даже спустя 30 лет они расскажут, как они по пальцам били за гаражами, их за это посадят. Такое опасение есть, но мысль, что можно что-то изменить для поколения, которое бы больше этого не делало, героев подкупало», - уточнила она.
Ранее генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев рассказал «Радиоточке НСН», что документальный жанр нового проекта позволил создателям раскрыть истинную драматичность 90-х и показать всю отвратительность того времени. По его словам, современному зрителю важно из первых уст услышать, как было страшно, чтобы не возникало желания «соревноваться с прошлым».
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