«Драматургия зацепила»: Режиссер и сценарист обеспечили успех первого сезона «Трассы»
Первый сезон сериала «Трасса» является сильной режиссерской работой, которая заслуженно получила номинацию на премию «Ника», сказала НСН Нина Ромодановская.
Первый сезон сериала «Трасса», вышедший в 2024 году в онлайн-кинотеатре Okko, отличает от прочих проектов качественный сценарий Олега Маловичко и подход к работе режиссера проекта Душана Глигорова, заявила НСН главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская.
Как стало известно из нового эпизода видеоподкаста «Художественный смысл», представленного на Okko, создатели сериала «Трасса» начали работу над вторым сезоном. Ранее кинокритики, опрошенные порталом «Кино-Театр.Ру», признали детективный триллер лучшим проектом 2024 года. Ромодановская допустила, что продолжение сможет удержать уровень драматургии, который запомнился зрителям. При этом она отметила, что успех сериала во многом связан с именем режиссера, однако пока неизвестно, будет ли Душан Глигоров работать и над вторым сезоном.
«Я являюсь экспертом голосования "Кино-Театр.Ру", в моем личном рейтинге "Трасса" была номером один в 2024 году. Думаю, что сериал выделяется среди прочих качеством сценария. Но самое главное - персона режиссера. Душан Глигоров очень талантливый человек. Он давно в профессии, но, на мой взгляд, в полный голос заявил о себе сериалом "Хрустальный", именно по этому проекту большая часть зрителей и профессионалов его запомнила. В случае с "Трассой" он вернулся к своему любимому жанру - детективу и снова с ним справился. Думаю, во втором сезоне проекта получится сохранить тот уровень драматургии, который зацепил зрителя, я верю в Олега Маловичко», - сказала она.
Ранее сериал «Трасса» был номинирован на премию «Ника», как лучший сериал. Конкуренцию ему составят «Преступление и наказание», «Первый номер», «Дети перемен», «Плевако» и «Столыпин». Как отметила собеседница НСН, победа в голосовании жюри во многом зависит от того, сколько экспертов посмотрели проект.
«Делать прогнозы на призы – дело неблагодарное. На "Нику" номинированы невероятно сильные сериалы. Академикам будет нелегко выбрать. На "Нике" голосование происходит примерно, как на "Оскаре". Чем больше людей посмотрело фильм, тем больше голосов у номинанта», - пояснила Ромодановская.
Ранее сценарист сериала Олег Маловичко сообщил «Радиоточке НСН», что второй сезон сериале «Трасса» может быть представлен осенью 2026 года, при этом зритель увидит не продолжение сюжета, а новую историю.
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