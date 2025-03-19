«Драматургия зацепила»: Режиссер и сценарист обеспечили успех первого сезона «Трассы»

Как стало известно из нового эпизода видеоподкаста «Художественный смысл», представленного на Okko, создатели сериала «Трасса» начали работу над вторым сезоном. Ранее кинокритики, опрошенные порталом «Кино-Театр.Ру», признали детективный триллер лучшим проектом 2024 года. Ромодановская допустила, что продолжение сможет удержать уровень драматургии, который запомнился зрителям. При этом она отметила, что успех сериала во многом связан с именем режиссера, однако пока неизвестно, будет ли Душан Глигоров работать и над вторым сезоном.

«Я являюсь экспертом голосования "Кино-Театр.Ру", в моем личном рейтинге "Трасса" была номером один в 2024 году. Думаю, что сериал выделяется среди прочих качеством сценария. Но самое главное - персона режиссера. Душан Глигоров очень талантливый человек. Он давно в профессии, но, на мой взгляд, в полный голос заявил о себе сериалом "Хрустальный", именно по этому проекту большая часть зрителей и профессионалов его запомнила. В случае с "Трассой" он вернулся к своему любимому жанру - детективу и снова с ним справился. Думаю, во втором сезоне проекта получится сохранить тот уровень драматургии, который зацепил зрителя, я верю в Олега Маловичко», - сказала она.