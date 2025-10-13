Российские производители лифтов покрывают на 75% спрос на подъемники, однако из-за недостатка средств в фондах капремонта закупки нового оборудования в 2025 году значительно снизятся, заявил НСН исполнительный директор Национального лифтового союза, гендиректор ассоциации «Российское лифтовое объединение» Петр Харламов.

За 2025 год в России могут установить 40 тысяч лифтов, что на 10% меньше, чем годом ранее. Из-за дефицита средств в фондах капремонта регионы сокращают закупки нового оборудования, чаще ремонтируя старое, пишет «Коммерсант». Кроме того, по данным издания, у девелоперов из-за падения строительных объемов сократилась потребность в лифтах. Все это снижает загрузку российских производителей, обостряя их конкуренцию с китайскими компаниями. Харламов рассказал, что происходит с заменой лифтов.

«По итогам девяти месяцев произошло значительное уменьшение замен лифтов по сравнению с прошлым годом, а тем более с 2023 годом, который можно взять как образцово-показательный. В том году было проведено аукционов на замену 19 тысяч лифтов, а нам уже давно пора преодолеть планку в 20 тысяч, потому что до 2030 года надо заменить более 100 тысяч лифтов. Такие показатели не обнадеживают. Не уверен, что за три месяца эта цифра себя догонит или перегонит и в этом году будет спад», - сообщил Харламов.