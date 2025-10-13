Только в рассрочку: Почему в России отказываются от замены лифтов

Российские производители в основном покрывают спрос на лифты, конкуренция ощущается только в высокоскоростном оборудовании, рассказал НСН Петр Харламов.



Российские производители лифтов покрывают на 75% спрос на подъемники, однако из-за недостатка средств в фондах капремонта закупки нового оборудования в 2025 году значительно снизятся, заявил НСН исполнительный директор Национального лифтового союза, гендиректор ассоциации «Российское лифтовое объединение» Петр Харламов.

За 2025 год в России могут установить 40 тысяч лифтов, что на 10% меньше, чем годом ранее. Из-за дефицита средств в фондах капремонта регионы сокращают закупки нового оборудования, чаще ремонтируя старое, пишет «Коммерсант». Кроме того, по данным издания, у девелоперов из-за падения строительных объемов сократилась потребность в лифтах. Все это снижает загрузку российских производителей, обостряя их конкуренцию с китайскими компаниями. Харламов рассказал, что происходит с заменой лифтов.

«По итогам девяти месяцев произошло значительное уменьшение замен лифтов по сравнению с прошлым годом, а тем более с 2023 годом, который можно взять как образцово-показательный. В том году было проведено аукционов на замену 19 тысяч лифтов, а нам уже давно пора преодолеть планку в 20 тысяч, потому что до 2030 года надо заменить более 100 тысяч лифтов. Такие показатели не обнадеживают. Не уверен, что за три месяца эта цифра себя догонит или перегонит и в этом году будет спад», - сообщил Харламов.

«Накопили на половину»: В России предложили менять лифты в рассрочку

Причиной он назвал недостаток средств в фондах капремонта на замену лифтов.

«Не хватает финансовых средств на спецсчетах, там, где собственники выбрали способ накопления спецсчет и сами оплачивают взносы. Если с 2014 года они насобирали на один лифт, то это хорошо. А второй уже придется менять или в рассрочку, или еще каким-то образом», - пояснил специалист.

По словам Харламова, российские лифты (в том числе белорусские) составляют 75% рынка. Отечественные производители удовлетворяют спрос в замене лифтов в девятиэтажках, в многоквартирных домах до 17-ти и даже до 30-ти этажей. Конкуренция с китайскими производителями чувствуется в новом строительстве, в высотных домах, там, где нужны скоростные и высокоскоростные лифты.

«Скоростные лифты движутся 2,5-4 метра в секунду. Российские производители уже начинают выпускать аналогичные. А вот с высокоскоростными лифтами (выше 9 метров в секунду), пока есть определенные недоработки. Но и таких зданий, где они нужны, не очень много», - добавил глава Национального лифтового союза.

Ранее Петр Харламов заявил НСН, что срок службы лифтов вынужденно «продлят» до 2030 года, так как нет средств на их замену.

ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
