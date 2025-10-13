Возможность женщины уходить в декрет на любом сроке беременности простимулирует рождаемость, заявила в беседе с НСН председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

Россиянки могут получить право уходить в декретный отпуск на любом сроке беременности. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Миронов, пишет ТАСС. По мнению депутатов, это станет дополнительной мерой поддержки и стимулирования рождаемости. Кроме того, выплаты по беременности и родам предложили распространить на неработающих женщин. Волынец поддержала инициативу.

«Я считаю, что это отличный бонус в пользу рождения детей. Все женщины чувствуют себя по-разному во время беременности. Далеко не каждая женщина сама захочет уходить в декретный, потому что она все равно не получает в этот период полную зарплату. Но если у нее есть еще дети, то это только на пользу семье. И вообще это простимулирует многодетность. Если женщина хочет уйти раньше положенного срока, то она может сначала взять отпуск за свой счет по согласованию, а уже в период, установленный законом, получить декретные выплаты. Если же женщина уходит раньше, то это увольнение, и она получит минимум установленных законом декретных и социальных выплат. Если у нее хорошая зарплата, то это менее выгодно семье. Поэтому некоторые вынуждены работать до момента, когда можно будет выйти в декретный», - отметила она.