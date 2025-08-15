При этом он добавил, что награды и призовые места имеют большее значение для статуса платформы и почти никак не влияют на популярность у зрителей того, или иного проекта.

«Глобально для платформы, для зрителей это не особо важно, это скорее такая индустриальная штука, для своих. Единственное, что пиар-команды, конечно, могут это как-то подсветить. Но глобально это ни на что не влияет, и массовому зрителю не особо важно, какой приз у того или иного проекта», - подытожил собеседник НСН.

Говоря о платформах, занимающих лидирующие позиции из перечисленного списка, Шпагин отметил онлайн-кинотеатр «Окко».

«Есть такая платформа «Окко», которая пока еще пробует и пытается делать что-то нетривиальное, что-то необычное, потому что никто особенно не хочет рисковать, все проекты похожи один на другой», - отметил он.

Ранее стало известно, что россияне смогут посмотреть «Жизнь по вызову. Фильм», который станет дополнением к одноименному популярному сериалу, 23 августа в онлайн-кинотеатре KION, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

