«Культурный код и психотравма»: Продюсер «Черкизона» о причинах создания сериала
В эфире НСН продюсер Владимир Тодоров назвал новый сериал про Черкизовский рынок производственным триллером и сравнил его с фильмом Оливера Стоуна «Уолл-стрит».
В массовой культуре еще не прорабатывали коллективную психологическую травму из девяностых, поэтому было принято решение снять именно документальный сериал о Черкизовском рынке, чтобы показать культурный код России. Об этом на премьерном показе сериала «Черкизон. Ад и Рай новой России» в беседе со специальным корреспондентом НСН сообщил продюсер по документальным проектам онлайн-кинотеатра «Okko» Владимир Тодоров.
19 августа на платформе «Okko» выходит российский документальный сериал «Черкизон. Ад и Рай новой России» режиссера Вадима Ватагина. Многосерийный фильм расскажет об истории самого известного московского рынка, которым владел бизнесмен Тельман Исмаилов. В документальном проекте приняли участие непосредственные очевидцы событий того времени, в том числе звезды шоу-бизнеса: Иосиф Пригожин, Маша Распутина, Лада Дэнс, Авраам Русо и другие.
Сам Тодоров признался, что хотел бы, чтобы новый документальный сериал сравнился с другой нашумевшей многосерийной лентой платформы — «Аутсорсом» о продаже смертной казни в России с Иваном Янковским в главной роли.
«Мне бы очень хотелось, чтобы "Черкизон" сравнился по уровню успеха и громкости с "Аутсорсом". Тогда я буду абсолютно уверен в том, что я делаю свою работу на пять с плюсом. Все-таки "Аутсорс" — это художественный сериал, один из флагманов. Это то, с чем "Okko" будет ассоциироваться в обозримом будущем. И, конечно, очень хотелось бы, что "Okko" ассоциировалось и с качественным зрительским документальным контентом. Даже если этого не случится в этот раз, и "Черкизон" не достигнет по популярности "Аутсорса" и не будет держаться в ТОП три месяца как самый успешный сериал в России, то я уверен, что в какой-то момент, когда мы продолжим нашу документальную стратегию, это случится. И мы повторим ту же историю, которая случилась у "Netflix" с их "Аферистом из Tinder" (популярный документальный сериал 2022 года – прим. НСН) и другими проектами, которые стреляли не хуже, а то и лучше художественных. Я уверен, зритель оценит, распробует», - поделился он.
Продюсер также рассказал, почему для нового документального проекта была выбрана именно тема Черкизовского рынка.
«Черкизон — это имя нарицательное. Это значит, что на такие темы нужно и важно говорить с аудиторией. Мы одной из своих главных целей видим необходимость работы с русским культурным кодом. Потому что сейчас у нас очень богатая на события, и исторически, страна, у нас очень рефлексирующие русские люди. Как будто мы в последние годы, особенно в девяностые, нулевые и десятые, не уделяли достаточно внимания работе с тем, что стало для нас чем-то вроде новой культуры. Мы не работали с коллективной травмой, не говорили о том, что пережила наша страна в сложные времена, и как мы к этому относимся. Мы не создавали портрет эпохи, современную историографию через массовую культуру. Документальный контент очень хорошо для этого подходит. Потому что мы можем поговорить с большим количеством людей и собрать из этого крайне увлекательную историю, подумав, конечно, не только о смыслах и драматургии, потому что доки — это не жанр, а вид контента, но и над визуальной составляющей. Сделать это интересным, вкусным, чтобы зритель испытывал гамму эмоций», - объяснил он.
Тодоров раскрыл, как к нему пришла идея создания документального сериала о Черкизовском рынке, и сравнил его с лентой американского режиссера Оливера Стоуна.
«"Черкизон" — жанр производственного триллера. Это очень похоже на фильм "Уолл-стрит" (американская лента 1987 года режиссера Оливера Стоуна – прим. НСН). Он неспешный по динамике, но он тебя постепенно затягивает. Идея пришла просто и прозаично. Я — из журналистики. У меня есть большие друзья из холдинга "News Мedia". В журналистских расследованиях эти ребята, наверное, будут номер один. Потому что они сегодня — главные поставщики эксклюзивной информации для всего российского медиарынка. Они рассказали, что делают много видео, но никогда до этого не работали с платформами. Они сказали: "Хочется сделать док для платформы, а ты как раз работаешь в "Okko"". Они принесли мне презентацию, в которой на первом же слайде было написано "Черкизон". Я даже не стал листать дальше и сказал им, что они нашли бриллиант, штуку, про которую все знают, но почему-то никто не сделал платформенную документалку. А платформа — это новая аудитория, это новое активно развивающееся веяние в России. Должен быть особый контент с переосмыслением», - заключил собеседник НСН.
Ранее сценарист Олег Маловичко, работавший над сериалом о 90-х «Лихие» и над многосерийной лентой «Трасса», в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заметил, что подключение психотерапевтов к процессу съемок является положительной практикой, которая получит развитие в будущем, но при этом работа в проектах на тяжелую тему не всегда становится сложным бременем для актеров и режиссеров.
