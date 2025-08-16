«Культурный код и психотравма»: Продюсер «Черкизона» о причинах создания сериала

«Черкизон — это имя нарицательное. Это значит, что на такие темы нужно и важно говорить с аудиторией. Мы одной из своих главных целей видим необходимость работы с русским культурным кодом. Потому что сейчас у нас очень богатая на события, и исторически, страна, у нас очень рефлексирующие русские люди. Как будто мы в последние годы, особенно в девяностые, нулевые и десятые, не уделяли достаточно внимания работе с тем, что стало для нас чем-то вроде новой культуры. Мы не работали с коллективной травмой, не говорили о том, что пережила наша страна в сложные времена, и как мы к этому относимся. Мы не создавали портрет эпохи, современную историографию через массовую культуру. Документальный контент очень хорошо для этого подходит. Потому что мы можем поговорить с большим количеством людей и собрать из этого крайне увлекательную историю, подумав, конечно, не только о смыслах и драматургии, потому что доки — это не жанр, а вид контента, но и над визуальной составляющей. Сделать это интересным, вкусным, чтобы зритель испытывал гамму эмоций», - объяснил он.

Тодоров раскрыл, как к нему пришла идея создания документального сериала о Черкизовском рынке, и сравнил его с лентой американского режиссера Оливера Стоуна.