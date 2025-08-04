При этом собеседник НСН добавил, что создатели подобных проектов не могут работать без погружения, поскольку отстраненность лишит возможности вызвать эмоции у зрителя.

«Создателям абсолютно точно не надо от этого отключаться, потому что именно подключение дает возможность потом подключить зрителя и вызвать эмпатию. Эмоции надо не изображать, а проживать в кадре, это касается режиссера и артистов. Когда сценарист работает над сценарием, нельзя делать это с холодным носом, погружаться приходится. Что касается зрителя, мне кажется, что триллеры, фильмы ужасов, тяжелый материал во многом носит терапевтический эффект. Мы не столько боимся, сколько сбрасываем страх перед воображаемым ужасом. Это помогает нам справиться с какими-то вызовами и страхами, опасениями в реальной жизни», - пояснил он.

Лента кинокомпании A24 рассказывает об одном из самых ужасающих преступлений в истории Техаса, которое произошло в 1991 году. Дело по-прежнему не раскрыто. Режиссером сериала выступила Маргарет Браун, которая более трех лет беседовала с близкими погибших, следователями и журналистами. На создание проекта ее подтолкнули бывшие жители Остина, актриса Эмма Стоун и ее супруг Дейв МакКэри.

Ранее режиссер второго сезона сериала «Фишер» Александр Цой в беседе с «Радиоточкой НСН» допустил, что широкую популярность криминальных триллеров можно объяснить желанием аудитории безопасно получить эмоции, которых нет в обычной жизни.

