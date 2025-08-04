Сценарист сериала «Лихие» поддержал привлечение психотерапевтов к съемкам
Сценарист Олег Маловичко рассказал НСН, почему процесс работы над сложным материалом, включая триллеры, может нести и терапевтический эффект.
Подключение психотерапевтов к процессу съемок – положительная практика, которая, несомненно, получит развитие в будущем. При этом работа в проектах на тяжелую тему не всегда становится сложным бременем для актеров и режиссеров, отметил в интервью НСН сценарист Олег Маловичко, работавший над сериалами «Лихие» и «Трасса».
Кинокомпания A24 оплатила терапию для съемочной группы во время работы над документальным проектом про убийства четырех девочек-подростков, сообщает издание Variety.
Маловичко заявил, что погружение в подобный материал действительно может привести к психологическим проблемам и кошмаром, однако в некоторых случаях прямое столкновение с темой, напротив, оказывает терапевтический эффект.
«Это может случиться, и мы предупреждены об этом. Поэтому с наиболее уязвимыми категориями участников проводятся психологические работы. В частности, если в съемках участвуют дети, с ними работает детский коуч. Он выстраивает сцену, объясняет ребенку, что в ней происходит, мы максимально щадим его чувства. Это одна сторона медали. Другая сторона в том, что часто съемки в подобном, тяжелом материале производят обратное, терапевтическое свойство. Например, Карина Разумовская после съемок в сериале "Трасса" отмечала, что во многом роль стала для нее терапией. Не всегда сильные переживания ведут к травмам, но, безусловно, опыт привлечения психотерапевтов к процессу съемок – это позитивно, то, с чем мы будем жить в будущем. Я двумя руками за. На съемочной площадке психотерапевты могут мешать, но после съемок, почему нет?» - отметил он.
При этом собеседник НСН добавил, что создатели подобных проектов не могут работать без погружения, поскольку отстраненность лишит возможности вызвать эмоции у зрителя.
«Создателям абсолютно точно не надо от этого отключаться, потому что именно подключение дает возможность потом подключить зрителя и вызвать эмпатию. Эмоции надо не изображать, а проживать в кадре, это касается режиссера и артистов. Когда сценарист работает над сценарием, нельзя делать это с холодным носом, погружаться приходится. Что касается зрителя, мне кажется, что триллеры, фильмы ужасов, тяжелый материал во многом носит терапевтический эффект. Мы не столько боимся, сколько сбрасываем страх перед воображаемым ужасом. Это помогает нам справиться с какими-то вызовами и страхами, опасениями в реальной жизни», - пояснил он.
Лента кинокомпании A24 рассказывает об одном из самых ужасающих преступлений в истории Техаса, которое произошло в 1991 году. Дело по-прежнему не раскрыто. Режиссером сериала выступила Маргарет Браун, которая более трех лет беседовала с близкими погибших, следователями и журналистами. На создание проекта ее подтолкнули бывшие жители Остина, актриса Эмма Стоун и ее супруг Дейв МакКэри.
Ранее режиссер второго сезона сериала «Фишер» Александр Цой в беседе с «Радиоточкой НСН» допустил, что широкую популярность криминальных триллеров можно объяснить желанием аудитории безопасно получить эмоции, которых нет в обычной жизни.
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