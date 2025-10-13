«Мне кажется, эта непроходная идея. Зацепинг можно приравнять к хулиганству с отягчающими последствиями. Причем тут экстремизм, абсолютно непонятно. Единственная проблема, что этим часто занимаются несовершеннолетние, которые не подпадают под уголовную ответственность из-за возраста. И это как раз территория для работы уполномоченного по правам ребенка. У нас есть, конечно, законодательство, но оно не очень эффективное, поэтому, возможно, надо подумать в этом направлении», - рассказал он.

Также адвокат подчеркнул, что должна прежде всего вестись воспитательная работа, а отправка в тюрьму не поможет.

«Взрослые люди этим не занимаются. Поэтому здесь должна быть определенная работа с несовершеннолетними по разъяснению, во-первых, опасности для их здоровья, во-вторых, опасности для окружающих. Потому что если сажать, то они выйдут, и снова все по кругу. Здесь сложность в работе с молодежью, потому что наша школа со времен Советского Союза переориентировалась с воспитания на продажу образовательных услуг. А кто занимается воспитанием? С молодежью нужно, по крайней мере, проводить разъяснительную политику. Отчасти это бремя, конечно, лежит на уполномоченном по правам ребенка», - отметил он.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец заявила НСН, что государство должно взять на себя организацию досуга детей в летнее время, иначе дети-подростки будут продолжать гибнуть из-за смертельно опасных увлечений вроде зацепинга.

