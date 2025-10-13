Трамп заявил, что после Газы намерен заняться Украиной
Президент США Дональд Трамп заявил, что после завершения конфликта в секторе Газа намерен заняться конфликтом на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
В ходе выступления в израильском парламенте он обратился к своему спецпосланнику Стиву Уиткоффу, указав, что необходимо решить этот вопрос.
«Сначала нам нужно закончить с Россией... Если Вы не возражаете, Стив, давайте сосредоточимся на России», — сказал глава Белого дома.
Также американский лидер добавил, что Уиткофф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным обсуждал «много интересных вещей», пишет RT.
Ранее Трамп заявил, что урегулировать конфликт на Украине оказалось сложнее, чем ситуацию на Ближнем Востоке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Только в рассрочку: Почему в России отказываются от замены лифтов
- Правительство РФ одобрило привлечение резервистов к операциям за рубежом
- Юрист предложил перевоспитывать зацеперов, а не сажать их в тюрьму
- Волынец: Право женщины уходить в декрет на любом сроке повысит рождаемость
- Трамп заявил, что после Газы намерен заняться Украиной
- Техноблогер объяснил, почему россияне полюбили планшеты больше ноутбуков
- «Сбер» вернул россиянам более 2,4 млрд рублей
- Кара-Мурзу и Яшина внесли в список террористов и экстремистов
- Иммунолог рассказал, как будет действовать вакцина от аллергии на березу
- Россиян предупредили, что злоупотребление кофе провоцирует варикоз
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru