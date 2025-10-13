Трамп заявил, что после Газы намерен заняться Украиной

В ходе выступления в израильском парламенте он обратился к своему спецпосланнику Стиву Уиткоффу, указав, что необходимо решить этот вопрос.

«Сначала нам нужно закончить с Россией... Если Вы не возражаете, Стив, давайте сосредоточимся на России», — сказал глава Белого дома.

Также американский лидер добавил, что Уиткофф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным обсуждал «много интересных вещей», пишет RT.

Ранее Трамп заявил, что урегулировать конфликт на Украине оказалось сложнее, чем ситуацию на Ближнем Востоке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

