Собеседник НСН подчеркнул, что главная героиня сериала воплощает обобщенный образ матери, которая ждет возвращения детей с фронта.

«Главная героиня — в первую очередь, символ. Она — Родина-мать, которая отдает все во имя победы. Провожает своих сыновей на фронт, несмотря на боль, чтобы жить и надеяться, что они вернутся. Это героизм во всех проявлениях. В судьбе героини отразились тысячи таких историй матерей. Мы осознанно не шли по проторенной колее. "Солдатская мать" — не хроника боя, а хроника выживания и любви, рассказанная с позиции женщины, которая не держала в руках оружия, но молилась. Мы хотели показать войну глазами Матери, которая ждет сыновей у калитки, материнское сердце слышит их приближение в каждом шорохе. На мой взгляд, это позволяет взглянуть на тему под иным углом», - рассказал Дадунашвили.

По сюжету московский журналист приезжает в хутор Первомайский, чтобы взять интервью у Ефросиньи Семеновой — матери-героини, потерявшей на войне своих сыновей. За долгими разговорами открывается мужество и героизм каждого сына, а также несокрушимая сила духа Ефросиньи. Роли в проекте исполнили Анна Каменкова, Михаил Тройник, Павел Комаров и другие. Среди продюсеров фильма Гевонд Андреасян и Сарик Андреасян.

Ранее сообщалось, что к началу мая в афише кинотеатров появится несколько российских фильмов - военная драма «Почтарь», семейный проект о периоде Великой Отечественной войне «Каруза» и лента «В списках не значился», основанная на одноименной повести Бориса Васильева, напоминает «Радиоточка НСН».

