С 1 января 2026 года в российский прокат выходит фильм режиссера Сарика Андреасяна «Простоквашино». В кинотеатрах ленте предстоит конкурировать со сказкой «Буратино» и «Чебурашкой 2», кассовые сборы первой части фильма превысили шесть миллиардов рублей. Шпагин заявил, что выход сразу трех фильмов для семейной аудитории негативно отразится на кассе.

«Ощущение, что эти новые картины должны провалиться. Продюсеры, как всегда это бывает, решили закормить зрителя до полного гастрита. Они, похоже, не понимают, что нельзя слишком часто забрасывать на рынок похожий продукт. Когда-то смотреть "Летучий корабль" и "Бременских музыкантов" ринулись все, хотя фильмы, судя по отзывам, аудитории не понравились. "Огниво" и "Волшебник изумрудного города" по качеству были лучше, но их восприняли уже спокойнее», - отметил он.