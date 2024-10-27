Удивительный ужас: «Ужасающий-3» продолжает держаться в ТОП-3 проката

УДИВИТЕЛЬНЫЙ УЖАС

Лента «Ужасающий-3» вышла в прокат 10 октября наряду с возглавляющим прокат фильмом «Руки вверх!». В первый уик-энд, по подсчетам издания «Kinobusiness.com», ужастик собрал около 67,9 млн рублей. Картина уже несколько недель входит в ТОП-3 проката. По подсчетам издания «Бюллетень кинопрокатчика», «Ужасающий-3» за текущий уик-энд с 24 по 27 октября может заработать еще 60 млн рублей, что позволит ему вновь задержаться в тройке лидеров.

Общие сборы картины в прошлый уик-энд, по данным «Kinobusiness.com», достигли 181,5 млн рублей. Так, ужастик смог обогнать даже победительницу Каннского фестиваля «Анору», заняв вторую строчку в российском прокате после «Руки вверх!».

На фоне «ужасающих рекордов» член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в интервью НСН признался, что индустрия не ожидала таких сборов от этой картины, которая привлекла не только молодежь.