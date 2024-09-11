«Психика формируется до 21 года»: Хоррор-квест может привести к психозу и ПТСР
У нездорового человека пережитый на квесте стресс может привести к ПТСР, психозу, физическим зажимам и к проблемам с сердцем, заявила в пресс-центре НСН Олеся Кирасова.
Квесты противопоказаны лицам до 21 года и после 60 лет, а также тем, у которых есть даже малейшие нарушения психики, так как они могут вызвать ряд серьезных проблем со здоровьем. Об этом в пресс-центре НСН рассказала семейный психолог Олеся Кирасова.
«Психика у людей до 21 нестабильна. И ужас — это стресс, мы никогда не знаем, как отреагирует психика на стресс. Психически здоровый человек «кайфанет» и пойдет дальше. Однако если есть слабый момент в психике, или это возраст до 21 года и после 60 лет, то в самом страшном случае это может быть триггером к психозу, это галлюцинации и неадекватность. У здорового человека этого не случится. Также хоррор-квест может вызвать ПТСР (посттравматическое расстройство), повышение гормона стресса кортизола, проблемы с сердцем, а также могут проявляться физические зажимы», - пояснила она.
Ранее Кирасова в пресс-центре НСН заявила, что ужасы и хоррор-квесты нравятся тем, кто испытывает проблемы с выражением эмоций.
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