«Психика формируется до 21 года»: Хоррор-квест может привести к психозу и ПТСР

«Психика у людей до 21 нестабильна. И ужас — это стресс, мы никогда не знаем, как отреагирует психика на стресс. Психически здоровый человек «кайфанет» и пойдет дальше. Однако если есть слабый момент в психике, или это возраст до 21 года и после 60 лет, то в самом страшном случае это может быть триггером к психозу, это галлюцинации и неадекватность. У здорового человека этого не случится. Также хоррор-квест может вызвать ПТСР (посттравматическое расстройство), повышение гормона стресса кортизола, проблемы с сердцем, а также могут проявляться физические зажимы», - пояснила она.

Ранее Кирасова в пресс-центре НСН заявила, что ужасы и хоррор-квесты нравятся тем, кто испытывает проблемы с выражением эмоций.

