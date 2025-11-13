«Это может немного пощекотать нервы, вывести на эмоции, которые у человека застоялись. Это может иметь положительный эффект, если этим не увлекаться. Если человек начинает смотреть такие фильмы каждый день или достаточно часто, ему могут начать сниться кошмары, он наоборот будет больше тревожиться. Если у человека уже очень сильно развилась тревожность по поводу безопасности, я бы не рекомендовала ходить на фильмы ужасов. Они хороши, когда у человека слишком размеренная жизнь. Если человек тревожится, может произойти разрядка, но может ситуация и усугубиться», - рассказала она.

Психолог подчеркнула, что особо впечатлительные не должны увлекаться ужастиками.

«У психологов есть такая методика: если у человека есть какая-то тревожность, он чего-то боится, можно представить самое страшное, что может произойти, но в безопасности. Когда человек это все представляет, он как будто проживает этот момент. Надо представить, что ты из этого вышел победителем, без последствий. Просмотр ужасов имеет такой же эффект. Но на людей особо впечатлительных это может плохо повлиять. Человек может перестать спать ночью, будет видеть маньяков везде. Дети любят страшные сказки на ночь, но с возрастом это желание обычно растворяется. До 45-50 лет еще такой интерес, потом уже нет такого интереса. Это естественный ход вещей, в этом нет ничего такого», - заключила собеседница НСН.

