«Барселона» обыграла «Реал», завоевав Суперкубок Испании по футболу
Футбольный «Эль-Класико» в финале Суперкубка Испании завершился триумфом «Барселоны».
В матче, прошедшем в Саудовской Аравии, каталонцы обыграли мадридский «Реал» со счетом 3:2, в 16-й раз завоевав этот трофей и обновив собственный рекорд. Отличились Рафинья, оформивший дубль, и Роберт Левандовский.
«Реал», несмотря на голы Винисиуса Жуниора и Гонсало Гарсии в добавленное время первого тайма, уступил. Ранее в турнире по системе «Финала четырех» «Барселона» уверенно прошла «Атлетик», а «Реал» в тяжелом полуфинале взял верх над «Атлетико».
Ранее стало известно, что наследный принц Саудовской Аравии может купить «Барселону» за 10 миллиардов евро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
