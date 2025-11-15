Режиссер Бурнашев: Новый якутский хоррор «Thaw» покажут в США
Создатель ленты Степан Бурнашев в эфире НСН заметил, что якутский фильм привлечет аудиторию своей уникальностью.
Новый якутско-американский фолк-хоррор «Thaw» планируют показать в международном прокате, при этом лента не будет похожа на нашумевший фолк-хоррор «Солнцестояние». Об этом в беседе с НСН заявил сценарист, режиссер картины Степан Бурнашев.
Ранее стало известно, что якутская студия «Saidam Baryl» и американская компания «Argentic Productions» заключили соглашение о съемках мистического фолк-хоррора «Thaw» («Оттепель»), который, как предполагается, станет первым игровым фильмом, созданным в копродукции между Якутией и США.
По сюжету действие ленты разворачивается в отдаленной деревне Якутии. Американский документалист, изучающий таяние вечной мерзлоты, попадает в шаманскую инициацию местной девушки-подростка Сарданны, пишет ТАСС. Бурнашев рассказал, что фильм могут показать в американском прокате.
«Как получится. Конечно, все зависит от фильма, и, конечно, мы планируем международный прокат. Очень надеемся, что политическая ситуация в мире будет улучшаться. Такие фильмы всегда будоражат миллионы людей. Но все зависит от истории. Думаю, что наша история уникальная и будет востребована. Фильм "Thaw" не похож на шведский хоррор "Солнцестояние". Это совсем другая история и другой взгляд», - сказал режиссер нового проекта.
Ранее Степан Бурнашев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» объяснил, что сотрудничество якутских режиссеров с известными российскими актерами или популярная история делает якутское кино заметным в афише российских кинотеатров, кроме того, жители Якутии с особым интересом относятся к проектам, которые снимают в республике, что помогает проектам получить хорошую кассу.
