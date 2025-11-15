Режиссер Бурнашев: Новый якутский хоррор «Thaw» покажут в США

Ранее стало известно, что якутская студия «Saidam Baryl» и американская компания «Argentic Productions» заключили соглашение о съемках мистического фолк-хоррора «Thaw» («Оттепель»), который, как предполагается, станет первым игровым фильмом, созданным в копродукции между Якутией и США.

По сюжету действие ленты разворачивается в отдаленной деревне Якутии. Американский документалист, изучающий таяние вечной мерзлоты, попадает в шаманскую инициацию местной девушки-подростка Сарданны, пишет ТАСС. Бурнашев рассказал, что фильм могут показать в американском прокате.