Симоньян: Киев не бомбят, потому что там наши Крещатик и Лавра
12 января 202601:02
Россия не бомбит Киев, потому что там «наш Крещатик» и «наша Лавра», заявила в эфире телеканала «Россия 1» главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
«И если это не будет всё завтра опять наше, то будет послезавтра», - заявила она. Журналист отметила, что это её личная точка зрения как частного лица, не занимающего государственной должности.
Ранее Симоньян включили в список самых влиятельных людей мира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Барселона» обыграла «Реал», завоевав Суперкубок Испании по футболу
- Симоньян: Киев не бомбят, потому что там наши Крещатик и Лавра
- Орбан: Передача Киеву €800 млрд приведёт к экономическому краху Европы
- Маркетплейсы убирают из продажи ветпрепараты после сообщений об отравлениях
- Российский комплекс С-300 сбил украинский F-16
- СМИ: Долина предпочла отдых в Абу-Даби передаче ключей от квартиры Лурье
- Экс-глава «Уралкалия» Баумгертнер пропал на Кипре
- Фицо: Евросоюз не может предложить ничего, кроме ненависти к России
- Один человек погиб, трое пострадали в ДТП в подмосковном Клину
- Защитник сборной Росси Игорь Дивеев перешёл из ЦСКА в «Зенит»
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru