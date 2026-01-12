Симоньян: Киев не бомбят, потому что там наши Крещатик и Лавра

Россия не бомбит Киев, потому что там «наш Крещатик» и «наша Лавра», заявила в эфире телеканала «Россия 1» главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Симоньян допустила удары Москвы по Берлину

«И если это не будет всё завтра опять наше, то будет послезавтра», - заявила она. Журналист отметила, что это её личная точка зрения как частного лица, не занимающего государственной должности.

Ранее Симоньян включили в список самых влиятельных людей мира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
