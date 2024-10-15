Испанская «Бабушка» и советский «Сатана»: Кинокритик назвал самые страшные фильмы ужасов

Издание Variety представило список из 100 лучших фильмов ужасов. Первую строчку заняла картина 1974 года «Техасская резня бензопилой» режиссера Тоуба Хупера, на второй позиции расположился фильм Уильяма Фридкина «Изгоняющий дьявола», который был снят в 1973 году по роману Уильяма Питера Блэтти «Экзорцист», третье место заняла работа Альфреда Хичкока «Психо» 1960 года. В топ-20 лучших проектов вошли такие ленты, как «Ребенок Розмари» (1968 год) Романа Полански, «Чужой» (1979 год) Ридли Скотта и «Сияние» (1980 год) Стэнли Кубрика. Однако Григорьев усомнился, что подобные списки востребованы сегодня.

«Не понимаю смысл этих топ-100, это и так всем более-менее известно. Список – инфоповод для новостного ресурса, который хочет привлечь внимание читателей блестящим фантиком. Есть очень страшные фильмы ужасов, но их просто не все видят. К примеру, довольно страшный испанский фильм "Бабушка" 2021 года. Там по сюжету внучка приезжает к бабушке на лето, и оказывается, что та растила ее, чтобы переселиться в ее тело. "Омен" 1976 года - страшный фильм, в котором есть что-то потустороннее, инфернальное. Так показаны явления зла, что становится не по себе от ужаса. Советский фильм "Сатана" 1990 года - шокирующее кино. Никто 100% о нем не знает, поскольку у нас 90-е замараны клеймом проходного кооперативного кино на тяп-ляп, что не совсем так. Также для меня важна первая часть фильма "Полтергейст", поскольку его я смотрел в детстве. Сегодня у нас снимают мало фильмов ужасов, однако есть режиссер Святослав Подгаевский, который пытался закрепиться в жанре», - рассказал он.